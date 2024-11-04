Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) 12 aylık ortalama artış oranını yüzde 43,93 olarak açıkladı. Her yıl Ekim ayı sonunda belirlenen bu oran, bir sonraki yıl için yeniden değerleme oranı olarak kullanılacak. Bu durum, pasaport, ehliyet, kimlik ücretleri, Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV), gelir vergisi dilimleri, emlak vergisi gibi birçok kalemin değerinin artmasına yol açacak.

Özellikle, yurt dışından getirilecek telefonlar için IMEI kaydı ücreti de bu yeniden değerleme oranından etkilenecek. 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren IMEI kaydı yaptırmak isteyenlerin ödeyeceği ücret tam 45 bin 614 lira olacak. Bu durum, hem mevcut telefon sahiplerini hem de yeni telefon almayı düşünenleri önemli bir maliyetle karşı karşıya bırakacak. Kısa süre içinde düzenlemelerin detayları ve etkileri kamuoyuna daha net bir şekilde yansıyacaktır.