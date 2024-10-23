Alanya Sebze ve Meyve Komisyoncuları Derneği Başkanı Adem Kaya, esnafın mağduriyetini dile getirerek, üreticilere kredilerin ödenmemesi nedeniyle ciddi zorluklar yaşandığını ifade etti. Hal esnafının, fide ve gübre gibi ihtiyaçlar için yaptığı ön ödemelerin geri gelmemesi, sektörde büyük sıkıntılara yol açtı. Ekonomik krizin etkisiyle fiyatların düştüğünü ve ithal ürünlerin arttığını belirten Kaya, devlet bankalarından ticari kredilerin açılmasını talep etti. Üreticileri yarı yolda bırakmamak için acil çözümler gerektiğini vurguladı.

Kaynak: Haber Merkezi