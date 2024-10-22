Alanya Yenilikçi İş İnsanları Derneği (ALYİD) Başkanı Avni Erdoğan, Alanya Aktif Gazeteciler Cemiyeti (ALGC) Başkanı Ferit Kesen ve yönetim kurulu üyelerini ziyaret etti.

Ziyarette Alanya ekonomisinin lokomotif sektörlerinin sorunları ve çözüm önerileri konuşuldu. Erdoğan, konuşmasında Alanya’nın ekonomisine katkı sunmak amacıyla sosyal projelerle farkındalık yaratmaya çalıştıklarını belirtti ve "Alanya Yenilikçi İş İnsanları Derneği'ni bu amaçla kurduk. Şu anda 70 üyemiz var. Dernek olarak Alanya’nın sesi olmak için elimizden geleni yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

'ALTSO ADAYLIĞI' HAKKINDA AÇIKLAMA

Avni Erdoğan, bir soru üzerine Alanya iş dünyasında kendisinin muhtemel Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) başkan adayı olarak gösterdiğini belirterek "Ancak henüz adaylık konusunda bir karar almadım. Bizim amacımız üzüm yemek, bağcıyı dövmek değil. Alanya ekonomisini çıkmazdan çıkaracak her adayın yanında olurum" dedi.

‘FAİZLER DÜŞMEZSE DAYANMA ŞANSIMIZ YOK'

Erdoğan, Alanya ekonomisinin tarım, turizm ve inşaat olmak üzere üç ana sektöre dayandığını vurgulayarak, inşaat sektöründeki sıkıntıların bir süre daha devam edeceğini belirtti. "İnşaat sektöründeki sorunlar 1-1,5 yıl daha çözülecek gibi görünmüyor. Sadece ikametle ilgili sorun yok, ikametgah sorunundan önce de satışlar yarı yarıya azalmıştı. İnşaat sektörünü kurtaracak en önemli etken, faiz oranlarının düşmesidir. Faizler düşmezse dayanma şansımız yok" dedi.

'KRİZ 6 AY DAHA DEVAM EDERSE İŞİMİZ ZOR'

Erdoğan ayrıca inşaat sektöründe yaşanan bu büyük krizin ticaret insanlarının yaptığı hatalardan da kaynaklandığını söyledi. Altyapısı olmayan yerlere bina yapıldığını ve bunun sektör üzerinde olumsuz etkiler yarattığını belirten Erdoğan "İnşaat ve emlak sektörünün yaşadığı bu kriz kadar büyük bir kriz daha önce yaşanmadı. Eğer bu durum 6 ay daha devam ederse çıkış yolu kalmaz" diyerek sözlerini noktaladı.