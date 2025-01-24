Emekli Sandığı kapsamında aylık alanların 2025 yılı zam farkları ve harp ve vazife malullüğü aylığı alan vatandaşların 2024 yılı ek ödemeleri, 24 Ocak 2025 Cuma günü hesaplara yatırılacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, X hesabından yaptığı açıklamada, “Emekli Sandığı kapsamında aylık alanların 2025 yılı zam farkları ile harp ve vazife malullüğü aylığı alan vatandaşlarımızın 2024 yılı ek ödemelerini bugün hesaplarına yatırıyoruz. Vatandaşlarımıza ve kıymetli ailelerine hayırlı olmasını diliyorum,” dedi.

4/1-c (Emekli Sandığı) kapsamında aylık alan 2 milyon 486 bin 870 kişiye toplam 8 milyar 125 milyon TL zam farkı ödenecek. Ayrıca, harp ve vazife malullüğü aylığı alan veya hak sahibi 58 bin 644 kişiye toplam 1 milyar 339 milyon TL ek ödeme gerçekleştirilecek. Ödemeler, emeklilerin aylık almakta olduğu banka veya PTT şubelerinden alınabilecek.



