Genç MÜSİAD Alanya Şubesi, tecrübe paylaşımları doğrultusunda düzenlediği “Sohbet-Muhabbet Günleri” programında, yaklaşık 55 yıllık aile şirketini yöneten iş insanı ve Sri Lanka Fahri Konsolosu Ali Kamburoğlu’nu konuk etti. MÜSİAD Alanya Başkanı Celil Kara’nın katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikte, başarılı iş insanı Ali Kamburoğlu, gençlerle bir araya gelerek hem kişisel deneyimlerini hem de siyasi ve ticari hayata dair önemli tespitlerini paylaştı.

Kamburoğlu, 50 yılı aşkın süredir aynı sektörde faaliyet gösteren Kamburoğlu Ticaret’in Yönetim Kurulu Başkanı olarak, edindiği bilgi birikiminin ve karşılaştığı zorlukların genç girişimciler için yol gösterici olduğunu ifade etti. Genç MÜSİAD Alanya Başkanı Tunahan Karapulat, Kamburoğlu’na tecrübelerini paylaştığı için teşekkür ederek, bu tür etkinliklerin gençlere ilham kaynağı olduğunu belirtti. Etkinlik sonunda, Ali Kamburoğlu’na anı olarak plaket takdim edildi.