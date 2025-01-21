Alanya Aktif Gazeteciler Cemiyeti (ALGC) tarafından düzenlenen ‘Alanya'nın Değerleri’ programının bu haftaki konuğu, Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu oldu. ALGC'de gerçekleştirilen programa, cemiyet üyeleri ve çok sayıda gazeteci katılım gösterdi. Programda, Alanya’nın spor kültürü, bisiklet sporunun gelişimi ve bölgeye sağladığı katkılar üzerine önemli açıklamalarda bulunan Müftüoğlu, Türkiye genelinde bisiklet sporuna yönelik projelere de değindi. ALGC üyeleri ve gazetecilerin sorularını yanıtlayan Müftüoğlu, genç yeteneklerin desteklenmesi, spor turizminin geliştirilmesi ve Türkiye genelinde bisiklet sporunun yaygınlaştırılması için hayata geçirilmesi planlanan projelerden bahsetti.

‘MÜFTÜOĞLU, ALANYA’DA SPORUN HER ALANINDA ÖNCÜ BİR İSİM’

Programın açılış konuşmasını yapan Alanya Aktif Gazeteciler Cemiyeti (ALGC) Başkanı Ferit Kesen, “Hepimiz sporun özellikle gençler üzerindeki önemini ve etkisini çok iyi biliyoruz. Bugün, sporun ve sporcunun her zaman yanında olmuş, Alanya’mızın önemli bir değeri olan Sayın Emin Müftüoğlu’nu ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Emin Müftüoğlu, Alanya’da sporun her alanında öncü bir isimdir. Kendisini Alanyaspor’da futbol oynarken tanıdık. Bunun yanı sıra birçok farklı branşta spor yaptı ve destekledi. Alanya’mızın değerli isimlerinden Kuddusi Müftüoğlu ve Mustafa Kamil Abitoğlu’nun Süper Lig hakemi olmalarında ve FIFA kokartı almalarında önemli bir rol üstlendi. Ayrıca, kardeşi Adil Müftüoğlu da hem kum futbolunda oyuncu ve teknik direktör olarak görev yapmış hem de Alanyaspor’da futbol oynamıştır. Müftüoğlu Ailesi'nin sporla olan bağı yeni nesillerde de devam ediyor. Emin Bey’in kızı Ayşe Ada Müftüoğlu, uluslararası başarılarıyla Alanya’mızın adını duyurmaya devam ediyor. Müftüoğlu Ailesi, spor camiasında Alanya için önemli bir yer tutmaktadır. Sayın Emin Müftüoğlu, uzun süredir Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanlığı görevini başarıyla yürütmektedir. Bu süreçte yalnızca bir Alanyalı olarak değil, Türk bisikletine çağ atlatan bir lider olarak da gururumuz olmuştur. Başkanlığı döneminde Alanya’nın, bölgenin ve ülkenin tanıtımına büyük katkılar sağlamış, Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu’nun başlangıç ve bitiş etaplarına Alanya’yı dahil ederek şehrimizi uluslararası bir arenada tanıtmıştır. Bu tanıtımlar sayesinde milyonlarca insan Alanya’yı ve ülkemizi televizyonlarından izleme fırsatı bulmuş, spor turizmi ve kamp turizminin gelişimine büyük katkılar sağlanmıştır. Kendisinin Alanya’mız ve ülkemiz adına yaptıkları için bir kez daha teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyoruz” dedi.

‘UYUŞTURUCU BAĞIMLILIĞINI ÖNLEMENİN EN ETKİLİ YOLU SPOR’

Gençlerin uyuşturucu ve kumar bağımlılığını önlemenin en etkili yolunun spor olduğunu belirten Müftüoğlu, “Spor, hayatımın yarısıdır diyebilirim. Dağ bisikleti konusunda da Alanya’da önemli adımlar attık. 2013-2017 yılları arasında Türkiye’nin ilk dağ bisikleti yarışları burada başladı. Bu süreçte uluslararası organizasyonlarda görev aldık ve federasyon başkanlığı yaptım. Spor sayesinde, hayatımın birçok zorluğunu kolaylıkla aştım. Ne yazık ki günümüzde ülkemizde gençler arasında uyuşturucu ve kumar gibi kötü alışkanlıkların arttığını görüyoruz. Bu sorunları önlemenin en etkili yolu, sporu geniş kitlelere yaymak ve gençlerin enerjisini doğru yöne kanalize etmektir. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak ve diğer ilgili bakanlıklar, bu konuda çok değerli çalışmalar yapıyorlar. Biz de bu projelere elimizden gelen katkıyı sağlamalıyız. Spor, insan hayatına disiplin, sağlık ve başarı getirir. Sporun yaygınlaştırılması, gençleri kötü alışkanlıklardan uzaklaştırarak daha sağlıklı bireyler yetiştirmemize olanak tanır. Alanya’nın ve ülkemizin sporla daha güçlü bir geleceğe adım atmasını temenni ediyorum. Hep birlikte, daha yaşanabilir ve gurur duyulan bir şehir ve ülke için çalışmaya devam etmeliyiz” şeklinde konuştu.

‘BENİM TEMEL FELSEFEM HER ZAMAN ÖNCE ALANYA’

Alanya’da sporun gelişmesi için ellerinden geleni yaptıklarını ifade eden Müftüoğlu, “Benim temel felsefem her zaman ‘Önce Alanya’ oldu. Herkesin kendi mahallesine, caddesine, şehrine sahip çıkması gerektiğini düşünüyorum. Şehrin iyi tanıtılması, iyi yaşanır bir hale getirilmesi ve bu sayede ekonomik kazanç sağlanması için çalışmalıyız. 2008 yılı, bisikletin Türkiye’deki popülerliği açısından bir dönüm noktası oldu. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu’nun televizyonlarda yayınlanmasıyla bisiklet sporu çok daha fazla görünür hale geldi. Bugün baktığımızda, satılan yol bisikletlerinin sayısı o döneme kıyasla büyük bir artış gösteriyor. Çevre Bakanlığı, belediyeler ve Sağlık Bakanlığı, bisiklet kullanımını teşvik etmek için önemli projeler hayata geçiriyor. Örneğin, 2013 yılında halk sağlığı için bisiklet dağıtımı yapıldı. Ayrıca Alanya’da da bisiklet yolları hızla yaygınlaşıyor. 2008-2009 yıllarında Alanya, Türkiye’de ilk kez kredi kartıyla bisiklet kiralanabilen bir sistemi hayata geçirdi. Bu, diğer şehirlere de örnek oldu. Şimdi yeni başkanımızla birlikte bisiklet yollarını artırmak ve bu altyapıyı daha da geliştirmek istiyoruz. Mülki idare amirlerimiz ve kaymakamlarımız, Alanya’da sporun gelişimine tarih boyunca çok önemli katkılar sağlamışlardır” şeklinde konuştu.



‘BİSİKLET ORGANİZASYONUYLA 4 BİN GECELEME GERÇEKLEŞİYOR’

Alanya’da kış sezonunda bisiklet organizasyonuyla 4 bin geceleme gerçekleştiğini ve bu tür organizasyonların çok önemli olduğunu belirten Müftüoğlu, “Alanya gibi güzel bir şehirde, sporun her geçen gün daha da geliştiği bir ortamdayız. Daha güzel bir Alanya mümkün mü? Elbette mümkün. Spor adına yürütülen çalışmalarda hepimizin desteği çok önemli. Dün sabah bisiklet sezonunun ilk açılışını Gazipaşa yolunda gerçekleştirdik. Ardından, üçüncü lig maçını izledik ve akşamüstü Gençler Balkan Şampiyonası’nın son maçları oynandı. Aynı gün Alanyaspor maçı vardı. Görüyoruz ki Alanya, spor etkinliklerinin yoğun olduğu bir şehir. Bu, sporun ne kadar geliştiğini ve şehrimizin bu anlamdaki potansiyelini ortaya koyuyor. Bu noktada, sadece parasal destek değil, seyirci, kamuoyu, medya ve genel anlamda toplumsal destek de çok değerli. Spor organizasyonlarına ve branşlara sahip çıkmamız gerekiyor. Şu anda voleybolcularımız, bisikletçilerimiz burada. Kış döneminde turizmin durgun olduğu bir zamanda bu organizasyonlar sayesinde otellerde sporcular ve ekipler kalıyor, restoranlarda yemek yiyor, yerel esnafa katkı sağlıyor. Örneğin, bisiklet organizasyonuyla şehrimizde dört bin geceleme gerçekleşiyor. Bu azımsanacak bir rakam değil. Bu organizasyonlar sadece ekonomik açıdan değil, Alanya’nın ulusal ve uluslararası tanıtımı için de çok kıymetli. Birçok takım Alanya’nın spor değerini güçlendiriyor” dedi.



‘ALANYA MEDYASI ÇOK GÜÇLÜ’

Alanya medyasının gücüne değinen Müftüoğlu, “Spor dışında, medya açısından da Alanya çok önemli bir yerde. Türkiye’de, Alanya kadar güçlü bir yerel medya altyapısına sahip il sayısı çok az. Bunun kıymetini bilmeliyiz. Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) Genel Başkanı Mehmet Ali Dim ve onun gibi kıymetli gazeteciler sayesinde Alanya medyası her zaman yenilikçi oldu. Renkli baskıya geçiş günlerinden cemiyetin kendi yerini almasına kadar verilen bu mücadeleler hep takdire şayandır. Bugün geldiğimiz noktada Alanya medyası, Türkiye’nin en güçlü yerel medyalarından biridir. Ancak bunun devam etmesi için hepimiz üzerimize düşeni yapmalı, bu bayrağı daha yükseklere taşımak için çalışmalıyız. Bırakıldığında geriye gitmek kaçınılmazdır. Bu nedenle, Alanya’nın medyasına ve sporuna sahip çıkmak hepimizin sorumluluğudur. Şehrimiz ve ülkemiz için yaptığınız her şey için hepinize minnettarım” dedi.

‘BU TÜR OLAYLAR KABUL EDİLEMEZ’

Alanya’da geçtiğimiz günlerde yaşanan ve büyük tepki toplayan taksi şoförü ve Kazak bisikletçi arasında yaşanan olayın büyük talihsizlik olduğunu belirten Müftüoğlu, misafirlere karşı daha duyarlı olunması konusunda uyardı. Müftüoğlu, “Bu tür olaylar çok üzücü ve kabul edilemez. Olayın ardından tüm Alanya bu davranışı kınadı ve belediyemiz de gereken adımları attı. Hepimizin misafirlere karşı daha hassas ve dikkatli olması gerekiyor. Artık sosyal medya çağındayız, yapılan her şey kayıt altına alınıyor ve hızla yayılıyor. Bu yüzden herkesin, mesleği ve konumu ne olursa olsun, misafirlere karşı duyarlı olması şart. Bisiklet turizmi ülkemizde giderek gelişiyor ve bu gelişim hem Alanya’ya hem ülkeye ciddi ekonomik kazançlar sağlıyor. Bu tür olumsuzlukların yaşanmaması için daha bilinçli bir yaklaşım benimsemeliyiz. Bu şehirde yaşayan herkes, hangi meslekten olursa olsun, şehrin değerlerine sahip çıkmalı ve sorumluluk almalıdır. Hepimiz misafirlerimize, turistlere ve şehrimize değer katmak için özen göstermeliyiz. Çünkü bu şehir bizim, bu ülke bizim. Hepimiz, daha iyi bir Alanya için elimizi taşın altına koymalıyız” ifadelerini kullandı.

‘BİSİKLET FESTİVALİ KIŞ TURİZMİNE KATKI SAĞLAR’

Bir gazetecinin Alanya’da dünya veya Avrupa çapında bir bisiklet festivali düzenlenebilir mi? sorusuna da yanıt veren Müftüoğlu, “Daha önce Alanya’da bu tür bir girişim başlatıldı. Ancak bu işler özel sektörün de desteğini gerektiriyor çünkü işin içine finansman giriyor. Yine de festivali düzenlemek isteyen firmaları Alanya’ya yönlendirebiliriz ve biz de elimizden gelen desteği veririz. Bisiklet festivalleri, özellikle kış aylarında turizmin hareketsiz olduğu dönemlerde şehrimize ciddi katkılar sağlıyor. Örneğin, şu anki organizasyon kapsamında yaklaşık dört bin geceleme gerçekleşti. Bu, şehrimizin ekonomisine büyük bir destek anlamına geliyor” dedi.