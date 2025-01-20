Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na bağlı PTT AŞ, sunduğu yenilikçi hizmetlerle vatandaşların hayatını kolaylaştırmaya devam ediyor. 2025 yılına ait Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ödemelerinin ilk taksiti için son ödeme tarihi 31 Ocak 2025 olarak belirlendi. PTT AŞ ile Gelir İdaresi Başkanlığı arasında imzalanan protokol doğrultusunda, MTV ödemeleri PTT AŞ iş yerlerinden, PttBank internet sitesi ve PttMatik’ler aracılığıyla yapılabiliyor.

PTT AŞ, Türkiye'nin dört bir yanına yayılmış geniş iş yeri ağı ile, hiçbir bankanın bulunmadığı pek çok noktaya hizmet sunarak vatandaşların ihtiyaçlarını karşılıyor. Ayrıca, PTT AŞ Mobil uygulaması üzerinden 7/24 ödeme imkanı sağlıyor; bu sayede vatandaşlar, istedikleri zaman kredi kartı veya banka kartı ile işlemlerini kolayca gerçekleştirebiliyor.