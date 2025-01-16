Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile Ziraat Bankası, Halkbank ve VakıfBank gibi kamu bankalarının kredi ve banka kartlarında önemli bir değişiklik yapıldı. Yeni düzenlemeye göre, bu bankaların müşterilerine sunduğu kartlar, müşteri talep etmediği sürece yerli ödeme sistemi TROY ile sunulacak.

Daha önce Mastercard veya VISA altyapısıyla entegre olarak hizmet veren bu kartlar, artık yeni müşteri başvurularında veya mevcut kart yenileme işlemlerinde otomatik olarak TROY sistemine tanımlı olarak verilecek. Müşteriler ise istedikleri takdirde Mastercard ya da VISA logolu kartlarını ücretsiz bir şekilde talep edebilecekler.

TROY Nedir?

TROY (Türkiye’nin Ödeme Yöntemi), Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve 10 banka tarafından 2015 yılında oluşturulan yerli bir ödeme sistemi olarak hizmet vermektedir. Bu sistemin temel amacı, Türkiye’deki ekonomik harcamaların yabancı ödeme sağlayıcılarına komisyon ödenmeden yalnızca yerel sunucular üzerinde işlenmesini sağlamaktır.





TROY’un Sahiplik Yapısı

TROY’un en büyük pay sahibi yüzde 51 oranıyla TCMB iken; Halkbank yüzde 9.28, Ziraat Bankası yüzde 8.81, Garanti BBVA yüzde 4.98 ve İş Bankası ise yüzde 4.89 oranıyla diğer hissedarlardır.

Kamu bankaları tarafından yapılan bu düzenleme ile birlikte Türkiye'nin ekonomik bağımsızlığını artırmak ve finansal işlemleri yerli sistemlerde tutmak hedeflenmektedir. Emniyet yetkilileri de bu değişikliğin ulusal ekonomiye katkıda bulunacağına vurgu yaptı.



