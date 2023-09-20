Yeni yönetmeliğe göre D sınıfı ehliyet için uygulanan 26 yaş sınırı 24 yaşa düştü. Ayrıca, M, A1 ve B1 sınıfı ehliyet almak isteyenler için yaş sınırı 16; A2, B, BE, C1, C1E, F ve G sınıfları için ise 18 yaş olarak değişti.