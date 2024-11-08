Ülkelerinin en güçlü isimleri olarak MLO Strongman Şampiyonlar Ligi 2024’te finale kalan sporcular, Alanya’nın kültürel zenginlikleri ve tarihi mekanlarını ziyaret etti. Bugün gerçekleştirilen gezi kapsamında sporcular, Alanya’nın ikonik yapılarından Kızılkule, Atatürk Anıtını ziyaret etti. Bu ziyaretler sırasında yapılan çekimler Türkiye’nin ve Alanya’nın tanıtımı için çeşitli kanallar aracılığıyla yayınlanacak. Ayrıca sporcular için özel olarak Syedra Antik Kenti gezisi de organize edildi. Orada yapılan özel çekimler de televizyonlardaki yarış programlarında kullanılarak tanıtıma katkı sağlanmış olacak. Diğer yandan finalistler, Alanya Belediyesi ve organizasyon sponsorlarını da ziyaret eden sporcular, Alanya halkı tarafından sıcak bir ilgiyle karşılandı.

DÜNYA FİNALLERİ İKİ GÜN SÜRECEK

Yıl boyunca 13 farklı ülkede düzenlenen toplam 16 yarışın ardından, final yarışı için Alanya’da buluşan en güçlü 12 sporcu, iki gün sürecek olan büyük finalde yarışacak. Alanya’nın dünyaca ünlü Kleopatra Plajı ve İskele Meydanı gibi simge alanlarında gerçekleşecek olan yarışlar, hem Alanyalılar hem de sporseverler için büyük bir heyecan kaynağı olacak.



ALANYA’YA TANITIM DOPİNGİ OLACAK

Dünya genelinde 100 ülkede televizyonlardan milyonlarca izleyiciye ulaşan Strongman Şampiyonlar Ligi, bu yıl 350 bin dolarlık ödül havuzuyla dikkat çekiyor. Güç ve dayanıklılığın zirveye taşındığı yarışmada yarışacak güçlü isimler, Birleşik Krallık’tan Kane Francis, Hollanda’dan George Sulaiman, Macaristan’dan Peter Juhasz, ABD’den Brian Kichton, Letonya’dan iki kez dünya şampiyonu olan Aivars Smaukstelis, İtalya’dan Andrea Invernizzi, Bulgaristan’dan Hristo Muskov, Estonya’dan Ervin Toots, Güney Afrika’dan Rayno Nel, seri lideri olan Gana’lı Evans Nana ve Türkiye’den Ayubb Mohammed oldu. Ayrıca Finlandiya’dan Mika Torro da yarışlara katılmaya hak kazanan isimler arasında yer aldı ancak sakatlığı sebebiyle katılamayacak.

Dünya genelindeki en güçlü sporcuların yarışacağı bu prestijli etkinlikte, sporcular tüm hünerlerini sergileyerek güçlü kalplerini Alanya’da atacak.