Alanyaspor, sezon hedeflerini gerçekleştirmek amacıyla yeni teknik direktörü Sami Uğurlu ile anlaşma sağladı. Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde gerçekleştirilen imza törenine kulüp başkanı, yönetim kurulu üyeleri ve basın mensupları katıldı.



İmza töreninde konuşan Corendon Alanyaspor Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu, “Bodrum FK maçından sonra Fatih Tekke hocamız istifasını sunmuştu. Öncelikle Fatih hocama ve ekibine Alanyaspor’umuza verdikleri emeklerden dolayı teşekkür ediyor, bundan sonraki süreçte de başarılar diliyorum. Bugün gördüğünüz gibi Sami Uğurlu hocamla masadayız. Kendisiyle anlaştık. Hem kulübümüz, hem de kendisi için hayırlı olsun. Kendisini anlatmaya gerek yok. Başarılarını Alanyaspor’umuzda da devam ettireceğine inanıyoruz.” dedi.

Teknik Adam Sami Uğurlu ise, “Öncelikle Alanyaspor’un yıllardır Süper Lig’de göstermiş olduğu performans aslında kulüp yapısının ne kadar doğru olduğunu gösteriyor. Başarılara alışkın, sürekli üst taraflarda bulunan, iyi oyuncularıyla ve iyi teknik ekipleriyle çok değerli bir kulüp olduğunu biliyoruz. Daha önce Kasımpaşa’da yakaladığımız başarıların çok daha üzerine çıkabilmek adına böyle bir tercihi yapmak istedim. Bir sonraki adımı çok daha doğru atabilmek için en doğru kulübün Alanyaspor olduğunu düşünüyorum. Burada yakalayacağımız başarılar bizi daha farklı yerlere getirecektir. Hem kendimizi, hem de oyuncularımızı geliştirmek adına ekibimle birlikte çok fazla çalışmamız gerektiğini biliyorum. Başkanıma da bize bu görevi verdiği için teşekkür ediyorum.” diye konuştu.