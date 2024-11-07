Süper Lig'de son olarak Beşiktaş'ı 3-1 yenerek önemli bir galibiyet alan Kasımpaşa, teknik direktör Sami Uğurlu ile yollarını ayırma kararı aldı. Kulüpten yapılan resmi açıklamada, "Teknik Sorumlumuz Sami Uğurlu ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Sayın Sami Uğurlu’ya kulübümüze katkılarından dolayı teşekkür eder, yeni takımı ve bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." denildi.

Bu sezon Kasımpaşa ile başarılı bir performans sergileyen Uğurlu'nun yeni adresinin Alanyaspor olacağı haberi ise futbol camiasında yankı uyandırdı. Fatih Tekke'nin görevine son vermesinin ardından gözler, Uğurlu'ya çevrildi.

Öte yandan, Uğurlu'nun Süper Lig'in ilk haftasında Eyüpspor ile oynanan maçta kırmızı kart görmesi PFDK tarafından 7 maç ceza ile sonuçlanmıştı. Kasımpaşa, bu sezon topladığı 14 puanla ligde 9. sırada yer alıyor. Uğurlu'nun Alanyaspor'daki görevi, kulübün sezon hedefleri açısından büyük önem taşıyor.