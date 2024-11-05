Yıl boyunca 13 ülkede düzenlenen 16 yarışlık serinin son iki yarışı, en güçlü 12 sporcunun katılımıyla Alanya’da gerçekleşecek. Güç ve azimle dolu bu prestijli yarışma, Kleopatra Plajı ve İskele Meydanı gibi ikonik mekanlarda sporseverleri bir araya getirerek heyecan dolu anlara sahne olacak. Toplam 350 Bin Dolar para ödülünün dağıtıldığı Strongman Şampiyonlar Ligi her yıl 100 ülkede televizyondan yayınlanarak milyonlarca kişilik bir seyirci kitlesine hitap ediyor.

Final yarışlarında yer almaya hak kazanan ve ülkelerini bu zorlu yarışlarda temsil edecek güçlü isimler ise şu şekilde:

Kane Francis – Birleşik Krallık

Mika Torro – Finlandiya (sakatlığı nedeni ile katılamayacak)

George Sulaiman – Hollanda

Peter Juhasz – Macaristan

Brian Kichton – ABD

Aivars Smaukstelis – Letonya (2 kez Dünya Şampiyonu)

Andrea Invernizzi – İtalya

Hristo Muskov – Bulgaristan

Ervin Toots – Estonya

Rayno Nel – Güney Afrika

Evans Nana – Gana (Seri Lideri)

Ayubb Mohammed – Türkiye



Bu yılki finallerde, iki kez dünya şampiyonu olan Letonyalı Aivars Smaukstelis’in yanı sıra mevcut lider Ganalı Evans Nana ve Almanya’da yaşayan Türk sporcu Ayubb Mohammed de sahne alacak. Finlandiya’nın en güçlü sporcusu Mika Törrö finale hak kazanmasına rağmen son anda gelişen sakatlığı nedeniyle yarışlarda yer alamayacak. Katılımcılar, son derece yorucu geçecek mücadelelerde dayanıklılıklarını, güçlerini ve mental direnişlerini sergileyecekler.

Alanya ve Türkiye İçin Büyük Tanıtım Fırsatı

Strongman Champions League Türkiye Direktörü ve TGA, ALTİD ve ALTAV Yönetim Kurulu üyesi Şükrü Cimrin etkinlik ile ilgili şu değerlendirmeyi yaptı : “Sunprime C-Lounge Hotel tarafından organize edilen yarış, Locatier Kozmetik Ürünlerinin ana sponsorluğunda ve Alanya Belediyesi’nin ev sahipliğinde yapılacak. 724 Transfer yarışmanın ulaşım sponsoru olarak tüm havaalanı ve şehir içi ulaşımını üstlenecek. Alanya Turizm ve Tanıtma Vakfı, Alanya Turistik İşletmeciler Derneği ve Alanya Ticaret ve Sanayi Odasının ve birçok kuruluşun destek verdiği bu büyük etkinlik, Alanya’nın uluslararası arenada spor turizmi açısından değerini arttırması beklenen önemli bir adım. Önümüzdeki yıl içinde 100 ülkede TV’den yayınlanacak Strongman Şampiyonlar Ligi, şehri küresel izleyici kitlesine tanıtarak Alanya'nın turizm potansiyelini de güçlendirecek. Tüm sporseverleri dünyanın en güçlü sporcularını seyretmek üzere 8 Kasım Cuma günü Kleopatra Plajına ve 9 Kasım Cumartesi günü İskele Şelale Önünde saat 14.00’te başlayacak yarışlarımıza bekliyoruz.”