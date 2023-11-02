Sigara tiryakileri, gelen zamlara rağmen kullanımı ne bırakıyor ne azaltıyor. Kullanım yaşı giderek düşen sigaranın zararları saymakla bitmiyor.

Öyle ki, hem sağlığa zarar veren sigara, artık maddi olarak da zorluyor. Açık alanlarda sık sık elinde sigara olan vatandaşları görmek mümkün. Hal böyle olunca manzara araştırma konusu oldu.

Türkiye zirvede

Yapılan bir araştırmada, ülkelerde 15 yaş üstü nüfusun sigara kullanım oranı araştırıldı. Elde edilen sonuçların ardından Türkiye zirvede yerini aldı. Bugün de JTI grubunda yer alan sigara markalarına 5 lira zam geldi.

İşte sırasıyla en fazla sigara kullanan ülkeler:

Türkiye: Yüzde 28

Endonezya: Yüzde 27.6

Rusya: Yüzde 25.8

Yunanistan: Yüzde 24.9

Şili: Yüzde 24.5

Fransa: Yüzde 24

Çin: Yüzde 21.5

Slovakya: Yüzde 21

Avusturya: Yüzde 20.6

İspanya: Yüzde 19.78

İsviçre: Yüzde 19.1

Almanya: Yüzde 18.8

İtalya: Yüzde 18.6

Çekya: Yüzde 18.1

Güney Afrika: Yüzde 17.3

Danimarka: Yüzde 16.9

Japonya: Yüzde 16.7

İsrail: Yüzde 16.4

Kore: Yüzde 16.4

Birleşik Krallık: Yüzde 15.8

Hollanda: Yüzde 15.4

Belçika: Yüzde 15.4

Portekiz: Yüzde 14.2

İrlanda: Yüzde 14

Finlandiya: Yüzde 13

Yeni Zelanda: Yüzde 12.5

Avustralya: Yüzde 11.2

ABD: Yüzde 10.9

İsveç: Yüzde 10.4

Kanada: Yüzde 10.3

Hindistan: Yüzde 10

Brezilya: Yüzde 9.8

Norveç: Yüzde 9

İzlanda: Yüzde 8.2

Meksika: Yüzde 7.6

Kosta Rika: Yüzde 4.2

KAYNAK: En Son Haber