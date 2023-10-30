Astrolojide yer alan burç grupları, insanlara birçok farklı özellik kazandırabiliyor. Nitekim adeta lider doğan 2 burç da buna örnek olarak gösterilebiliyor. Çünkü bu kişiler yüksek IQ'ları sayesinde her problemi çözebiliyorlar. Bu nedenle lider olarak da görülebiliyorlar. Einstein gibi zekası olduğu söylenen bazı insanlar, belirli burç gruplarında işaret edilebiliyorlar. Ayrıca IQ seviyeleri sayesinde yönetme ve yönlendirme konularında başarılı olabilen bu insanlar, adeta lider doğan kişiler arasında gösterilebiliyorlar. İşte söz konusu adeta lider doğan 2 burç, Kova burcu ve Başak burcu.



Kaynak: Akşam