Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle, Mahmutlar Kılıçarslan İlkokulu'nun anneleri, futbolun coşkusunu ve birleştirici gücünü yaşamak için halı sahada bir araya geldi. Bu özel etkinlikte, kız çocuklarının anneleri ile erkek çocuklarının anneleri dostça bir futbol maçında karşı karşıya geldiler. Maçın hakemliğini okulun velilerinden Prof. Dr. Serdar Bulut sağladı.

Karşılaşma, hem heyecanlı hem de duygusal anlara sahne oldu. Her iki takım da, sahada azim ve kararlılıkla mücadele etti. Topun sahadaki her dokunuşu, annelerin cesaret ve dayanışmasının bir yansımasıydı. Kız çocuklarının anneleri, maçı 5-4 gibi kılpayı bir skorla kazanarak, bu dostça çekişmenin zaferini elde ettiler.

Maçın son düdüğü çaldıktan sonra, saha bir bayram yerine dönüştü. Anneler, davul zurna eşliğinde halay çekerek, bu özel günün coşkusunu birlikte yaşadılar.

Mahmutlar Kılıçarslan İlkokulu annelerinin bu etkinliği, kadınların toplum içindeki yerini kutlamanın yanı sıra, onların spor gibi çeşitli alanlardaki varlığını da vurguladı. Bu anlamlı günde, anneler hem güçlerini hem de toplumsal cinsiyet eşitliğine olan inançlarını sahaya yansıttılar.