Meteoroloji Genel Müdürlüğünün Alanya için verdiği turuncu kodlu uyarının ardından sabah saatlerinde ilçede sağanak yağış etkili oldu. İncekum Mahallesi açıklarında saat 10.40 sularında denizde 5 ayrı hortum meydana geldi. Konaklı ve Avsallar açıklarından da görünen hortum, belli bir süre durmasının ardından gözden kayboldu. Sağanak yağışın etkisini gösterdiği Payallar Mahallesi’nde ise hortumla birlikte dolu yağışı etkili oldu.



Oluşan dolu ve hortum bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedildi. Cep telefonuyla görüntüleri kaydeden vatandaşlar ise dolu yağışı ve hortum karşısında hayrete düştü.