Büyükşehir Belediyesi, 19 Mayıs'ı çeşitli etkinliklerle Antalya’da bir şölene dönüştürdü. Milli Mücadelenin ve Kurtuluşun ilk adımının 105. Yılı,19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı heyecanı tüm Antalya’da coşkuyla kutlanıyor . Etkinlikler kapsamında Konyaaltı Beach Park’ta gerçekleşen DJ Burak Yeter konseri, muhteşem anlara sahne oldu. Sahnenin 360 derece dönmesi sayesinde DJ Yeter, Beach Park’ı dolduran binlerce Antalyalı önünde sahne şovunu sergiledi. Beach Park’ın her yerinden izlenebilen konser, Antalyalılara unutulmaz anlar yaşattı. Işıkların, alevlerin ve DJ Yeter’in müzikleriyle Antalyalılar adeta büyülendi.

BAŞKAN BÖCEK'TEN BAYRAM MESAJI

Başkan Muhittin Böcek, Beach Park’ı dolduran binlerce vatandaşın 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramını kutladı. Böcek konuşmasında şu sözlere yer verdi:



“Kuruluşun ve kurtuluşun günü 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun. Bağımsızlığımızın ve özgürlüğümüzün meşalesinin yakıldığı bu 105. yılda, başta Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, kahraman silah arkadaşlarını, tüm gazilerimizi ve şehitlerimizi rahmet, minnet ve özlemle anıyor ve önlerinde saygıyla eğiliyorum. Sevgili gençler, Atamız Gençliğe Hitabesi'nde 'Ey Yükselen yeni nesil, istikbal sizsiniz. Cumhuriyeti biz kurduk, sizler onu yücelteceksiniz ve yaşatacaksınız' demişti. İşte Cumhuriyetin yüzüncü yılından bugüne kadar, Mavi Gözlü Dev’in devrimlerine inanarak yürümeye hep birlikte ant içiyor muyuz? Yaşasın Mustafa Kemal’in askerleri! Bayramımız kutlu olsun. Hepinize sevgiler, saygılar sunuyorum. Sevgiyle kalın, Cumhuriyetle kalın, Atatürk’le kalın.”



'ONE DAY İN SPACE' PROJESİ TANITIMI

Kısa süre içinde kapsül ve helyum balonla 55 bin fite, stratosfere kadar çıkarak iki yıldır hazırlandığı 'One Day in Space' adlı projesiyle bir saatlik canlı performans sergilemeye hazırlanan DJ Yeter'in, bu projenin tanıtımı için yaptırdığı 15 metrelik astronot heykeli de konserde ilgiyle izlendi.



ÇİÇEK TAKDİM ETTİ

Burak Yeter'in menajeri ve aynı zamanda kuzeni olan Erdinç Atilla, Başkan Böcek için yaptırılan astronot ceketini Başkan Böcek’e takdim etti. Başkan Böcek de Burak Yeter’e çiçek ve plaket takdim ederek teşekkürlerini iletti.