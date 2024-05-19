Kutlama programı, Hükümet Meydanı’ndaki Atatürk Anıtı önünde saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Anıta çelenk sunumunun ardından, Atatürk Caddesi istikametinden İskele'deki Şelale Meydanı’na Gençlik Yürüyüşü gerçekleştirildi. Protokol üyelerinin yer aldığı ve bando takımı eşliğinde yapılan yürüyüşte gençler, ellerinde Türk bayraklarıyla büyük bir coşkuyla marşlar söylediler. Buradaki etkinlikte, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Emre Kıldırgıcı günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı. Daha sonra öğrenciler, Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi ve Türk Gençliğinin Ata'ya Cevabı'nı okudular. Renkli anların yaşandığı program, şiir dinletisi, Halk Oyunları Ekibi Gösterisi, Judo, Cimnastik ve Tekvando gösterileriyle sürdü. Öğrencilerin sergilediği performans, protokol üyeleri ve vatandaşlardan büyük beğeni topladı. Ardından ödül törenine geçildi. Alanyalı Dünya Eskrim Şampiyonu Doruk Erolçevik'e Kaymakam Fatih Ürkmezer ve Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik tarafından ödül verildi. Kaymakam Ürkmezer, Başkan Özçelik ve protokol, Alanya Gençlik Merkezi ile Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından hazırlanan spor branşları tanıtım stantlarını gezdi. Gençler ve vatandaşların katıldığı yat gezisi, su sporları gösterisiyle buradaki kutlama etkinlikleri sona erdi.

Editör: Can KISA