lanya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri kentin estetik görünüme kavuşması için yeşil alan, refüj, kavşak, park ve çocuk parklarında yaz ayları için mevsimlik bitkilerin dikimlerine başladı. Muhtelif noktalarda gerçekleştirilen ekim çalışmalarında yazlık, mevsimlik ve çok yıllık bitkiler kullanılıyor. Yapılan çalışmalarda bu bahar 571 bin 250 adet mevsimlik çiçeğin toprakla buluşturulduğu belirtildi. Dikim alanlarında yıldız, düğme, sardunya, petunya, ipek, ateş böceği, rozet, vapurdumanı, lisyum mine, horozibiği, kadife ve zinnia türlerinde çiçekler toprakla buluşturuldu.

Editör: Can KISA