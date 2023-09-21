Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, şehrin kangren haline gelen sorunlarına tek tek çözüm üretmeye devam ediyor. Alt yapıdan kültür sanata, ulaşımdan imara her alanda Alanya’ya nefes aldıran Başkan Yücel, Dinek Mahallesi’nin 40 yıllık imar sorununa da neşter vurdu. Başkan Yücel, Dinek Mahallesi sınırları içerisinde; Dinek Kavşağı Kuzeyi ve Açık Hava Tiyatrosu doğusundaki kalan alanda 25 yıldır süren imara kapalılık durumunun 2021 yılında yapılan 18. madde imar uygulamasıyla çözüldüğünü belirten Başkan Yücel, şimdi de Çevre Şehircilik Bakanlığınca gerçekleştirilen Jeolojik Etüt Çalışması neticesinde bölgede 3 kat olan imar izninin 4 kata çıkarıldığını açıkladı.

BAŞKAN YÜCEL: “HAYIRLI VE UĞURLU OLSUN”

Başkan Yücel, “Bugün Kuzey Alanya için önemli bir gün idi. Dinek Mevkii’nde Şehitlik ile Dinek Kavşağı arasında kalan bölge 30 yıldır süren davalar, 25 yıl önce yapılan planlamalar ve mülkiyet sorunlarından dolayı yıllardır imara kapalıydı. Biz de Kuzey Alanya’da eşitlik sağlamak amacıyla çalışma yaparak 0.75 emsal ve kat sayısını da 4 kat olarak onayladık. Antalya Büyükşehir Meclisi’nden de onay aldık. 2021 yılına kadar 18. madde uygulamalarını geçirmiştik, şimdi de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın son deprem yönetmeliği çerçevesince onaylanan jeolojik etütleri tamamlandı. Depremsellik açısından onayı alındıktan sonra aynı emsalde kalmak şartıyla 3 kat olan imar iznini 4 kata çıkarıp 0.75 emsal onayı aldık. 15 Eylül itibariyle planlar askından indi. Şu anda o bölge yapılaşmaya açılmış oldu. Bölge halkımıza hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.