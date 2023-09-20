Hürriyet'ten Salim Uzun'un haberine göre: Alanya Kalesi’nin Ehmedek bölgesinde Avusturyalı Walter Godina’ya ait evin duvarlarıyla bitişik tarihi surlar, 2019’un Nisan ayında yıkılmış, 8 metre genişlik ve 12 metre yüksekliğindeki surların yıkımı sonrası yapılan incelemelerde birçok skandal işlem ortaya çıkmıştı. Tespitlere göre, surların üzerinde izinsiz korkuluk, pencere, seramik ve betonarme yapılar yapan, surları altını delerek atık sularını da buraya boşalttığı ortaya çıkan Godina’ya ‘tarihi yapılara zarar vermek’ ve ‘İmar Kanunu’na muhalefet’ten dava açılmıştı. Dava süreci devam ederken söz konusu evin kamulaştırılması istenmişti. Alanya Asliye Ceza Mahkesi’ndeki davanın şaşırtan bir kararla sonuçlandığı ortaya çıktı. ‘İmar Kanunu’na muhalefet’ ve ‘tarihi yapılara zarar vermek’ suçlamalarıyla yargılanan Godina, bilirkişi raporları gerekçe gösterilerek iki davadan da beraat etti.

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Kaynak: Salim Uzun- www.hurriyet.com.tr