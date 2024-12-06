Son günlerde sosyal medya platformlarında, "1 Ocak 2025 itibarıyla Türk vatandaşları sağlık ocaklarından 99 TL, devlet hastanelerinden ise 199 TL karşılığında randevu alacak" yönündeki asılsız iddialar gündeme geldi. Bu iddialar üzerine Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) açıklama yaptı. DMM, Sağlık Bakanlığı’nın söz konusu bir düzenlemesinin olmadığını ve bu bilgilerin doğru olmadığını belirtti.

Açıklamada, "Sosyal medya hesaplarında yer alan iddialara itibar etmeyiniz" denilerek, halkın doğru bilgiye ulaşmasının önemi vurgulandı. Sosyal medya üzerinden yayılan bu yanlış bilgiler, özellikle tedavi süreçleri ve randevu alımında zorunlu olanlar için ciddi kaygılara yol açtı. Kronik hastalar, düzenli kontrol ihtiyaçları nedeniyle altı ayda veya daha sık uzman hekim görme gerekliliklerinde bu durumun maddi yük oluşturacağına dikkat çekti. DMM, vatandaşları bu tür dezenformasyona karşı dikkatli olmaya çağırdı.

