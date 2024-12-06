Antalya'nın en sinirli ilçeleri belirlendi. Alanya, sinirli sıralamasında üçüncü sırada yer alırken, sorunlar listesinin başında trafik sıkışıklığı, gürültü kirliliği ve altyapı eksiklikleri bulunuyor.

Kepez, yoğun nüfusuyla dikkat çekerken, sanayi bölgelerine yakın mahallelerinde yaşanan trafik sıkışıklığı ve gürültü kirliliği, halkın sabrını zorluyor. Bir vatandaş, “Sabah işe giderken bir saatten fazla trafikte kalıyoruz. Bu yoğunluk insanın sabrını tüketiyor.” diyerek durumu özetliyor.

Muratpaşa, artan turist sayısıyla yaz aylarında kalabalıklaşıyor. Bu durum, sakinlerinin günlük yaşamını zorlaştırıyor. “Turizmden gelen kalabalık güzel ama park yeri bulmak bile dert oldu.” diyen bir vatandaş, bu sorunun yaşattığı sıkıntılara dikkat çekiyor.

Gürültü ve trafik sıkıntılarının yoğun olduğu Alanya ise özellikle gece geç saatlerdeki eğlence aktiviteleriyle huzursuz. Bir Alanya sakini, “Gece saat 2’de hâlâ müzik sesinden uyuyamıyoruz. Kendi evimizde huzurumuz yok.” sözleriyle durumu ifade ediyor.

Konyaaltı'nda apartman ve site yaşamının getirdiği gürültü şikayetleri, otopark sorunlarıyla birleşince huzur arayışını zorlaştırıyor. Çok sayıda dairede yaşanan komşuluk çatışmaları, halkın her sokakta huzursuz hissetmesine neden oluyor.

Son olarak, Manavgat'ta yaşanan altyapı eksiklikleri ve son yıllarda meydana gelen sel felaketleri sakinlerin tedirgin olmasına yol açıyor. Bir vatandaş, “Yağmur yağınca tedirgin oluyoruz. Evimizde huzur yok, hep bir şey olacak mı diye düşünüyoruz.” diyerek kaygılarını dile getiriyor.