Alanya'da Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Şubesi'nin düzenlediği geleneksel maraton, bu yıl beklenmedik engellerle karşılaştı. Belediye Meclis Üyesi ve Başkan Danışmanı Abdurrahman Açıkalın'ın, maratonun tarihini değiştirme ısrarı ve ADD Şube Başkanı Zuhal Sirkeli'ye yönelik hakaret ve tehditler, kamuoyunda büyük tepki çekti.

Açıkalın'ın, maratonun Atatürk'ün Alanya'ya gelişinin yıl dönümüne alınması gerektiği yönündeki ısrarı, ADD tarafından kabul görmedi. Bu durum, belediye ile dernek arasında gerginliğe neden oldu. Yaşanan tartışmaların ardından, Açıkalın'ın Sirkeli'ye yönelik kullandığı "Sen kimsin? Bu yarışı size asla yaptırmam, bu kadın bir daha buraya gelmeyecek" şeklindeki sözler, hem ADD hem de kadın hakları savunucuları tarafından kınandı.

ADD yetkilileri, yaşananların demokratik hakların ihlali olduğunu belirterek, bu tür baskılara boyun eğmeyeceklerini ifade etti.

Atatürkçü Düşünce Derneği Alanya Şubesi’nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Alanya Şubesi olarak her yıl düzenlediğimiz Alanya Atatürk Yarı Maratonu ve Halk Koşusu, ülkemizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün aziz hatırasını yaşatma ve gelecek nesillere aktarma amacı taşımaktadır. Bu yıl da aynı özveri ve bilinçle 2 Ağustos’ta 13 Nisan 2025 tarihinde düzenlenmesi için gerekli tüm resmi başvurularımızı yaparak süreci başlatmış bulunmaktayız.

Ancak ne yazık ki, Alanya Belediye Meclis Üyesi, Başkan Danışmanı Abdurrahman Açıkalın tarafından maraton tarihinin değiştirilmesine yönelik ısrarcı taleplerle karşı karşıya kalmış bulunuyoruz. Tarihin Atatürk’ün Alanya’ya gelişinin yıl dönümünde yapılması gerektiği ısrarla dikte edilmiştir. Biz de isteriz o tarihte olmasını ama kendisine sözlü ve yazılı olarak, sporcuların takvimleri ve ulusal maraton takvimi çerçevesinde neden bu tarihin belirlendiğini ayrıntılı bir şekilde açıklamamıza rağmen, taleplerimiz dikkate alınmamış; aksine, sistematik bir baskıya ve saygısızlığa maruz kalınmıştır.

*En son 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü'nde yaşanan olay ise kabul edilemez bir boyuta ulaşmıştır.* ADD Alanya Şube Başkanı Zuhal Sirkeli, belediye konağında bir görüşme sırasında, Belediye Başkan Danışmanı Abdurrahman Açıkalın’ın aşağılayıcı, tehditkâr ve kaba tavırlarıyla karşı karşıya kalmıştır. Sayın Açıkalın’ın, “Sen kimsin? Bu yarışı size asla yaptırmam, bu kadın bir daha buraya gelmeyecek” gibi ifadelerle hakaret etmesi, ADD gibi köklü bir sivil toplum kuruluşuna ve onun kadın başkanına özellikle 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Gününde yapılmış açık bir saldırıdır.

Bu tavır, sadece ADD’ye değil, tüm sivil toplum kuruluşlarına, kadın haklarına ve demokratik değerlere yapılmış bir saygısızlıktır.

Buradan açıkça ifade ediyoruz:

1. Bu tür tehdit ve baskılara boyun eğmeyeceğiz.

2. ADD’nin temsil ettiği değerler ve misyon, kişisel hesapların ve siyasi dayatmaların üzerinde ve ötesindedir.

3. Bir belediye meclis üyesinin, başkan danışmanının bu şekilde haddini aşan tavırlarla sivil toplumu sindirmeye çalışması, Alanya halkının vicdanında ve kamuoyunda gerekli cevabı bulacaktır.

4. Sosyal demokrat bir belediyenin çatısı altında böyle bir yaklaşımın varlığı, belediyenin sorumluluğunu artırmaktadır. Belediye yönetimini, başkan danışmanının bu kabul edilemez tutumuna dair gereken adımları atmaya davet ediyoruz.

ADD Alanya Şubesi olarak, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün izinde, onun ilke ve devrimlerinden aldığımız güçle mücadelemizi sürdüreceğiz. Sivil toplum alanını daraltmaya, kadınların haklarını ve onurlarını hedef almaya çalışan her türlü tavır karşısında dimdik duracağız.”