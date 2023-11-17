AK Parti Alanya İlçe Başkanı Mehmet Şarani Tavlı'nın Ankara'da yapmış olduğu temaslar sonuç veriyor. Demirtaş kavşağına yeni kavşak yapılmasıyla alakalı hazırlanan proje Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından onaylandı. Konuya ilişkin açıkalamada bulunan Başkan Tavlı, "Karayolları 13. Bölge Müdürlüğümüzde yapmış olduğumuz toplantının ardından gerçekleştirmiş olduğumuz Ankara temaslarımız neticesinde Demirtaş kavşağıyla yeni köprülü geçiş projesi Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından onaylandığını hemşehrilerimizle paylaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Alanya'mıza ve bölge halkımıza hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum.

Ankara temaslarımızda konuyla bizzat ilgilenen başta Sn. Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu'na ve Milletvekillerimize teşekkür ediyorum." dedi.