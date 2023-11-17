Alanya Kent Konseyi ve Alanya Belediyesi işbirliğinde 100. Yılında başlatılan Çatalca Alaiye Şehitlerini Anma Programı kapsamında 111. Yılında Alanya Kent Konseyi Heyeti Nurhan Özcan başkanlığında Çatalca’daydı. Anma Töreni çelenk sunumuyla başladı. Çatalca Kaymakamlığı ve Alanya Kent Konseyi’nin çelenk sunmasının ardından konuşmalar ile devam etti. Törene Çatalca Kaymakam Vekili Tolga Toğan, Garnizon Komutanı Yarbay Kayhan Kartaltepe, Çatalca Belediye Başkanı Mesut Üner, Siyasi Parti temsilcileri, Sivil Toplum Kuruluşları ve Çatalcalılar katıldı.

“ALAİYE ŞEHİTLERİMİZ İÇİN HER SENE ÇATALCA’DAYIZ”

Alanya Kent Konseyi Başkanı Nurhan Özcan yaptığı konuşmada vatan toprakları için canlarını feda eden kahraman Alaiye Taburu'nun şehitlerini anmak için Alanya’dan geldiklerini belirterek “Alanya Belediye Başkanımız Sn. Adem Murat Yücel’in sizlere selamını iletiyorum. 17 Kasım 1912'de Balkan Savaşı'nda kurulan Çatalca savunma hattında, Alaiye Taburu'ndan 657 yiğit, gözlerini kırpmadan vatanları için seve seve şehit olmuşlardır. Alanya Kent Konseyi ve Alanya Belediyesi olarak Yüzüncü yılında başlatmış olduğumuz Çatalca Alaiye Şehitlerini Anma Turumuz kapsamında her sene siz değerli Çatalcalılarla birlikte oluyoruz.

“UNUTMAYALIM Kİ TARİHİNİ BİLMEYEN GELECEĞİNE YÖN VEREMEZ”

Özcan, konuşmasında tarihi bilmenin geleceğe yön vermenin temelini oluşturduğunu vurgulayarak, 111 yıl öncesinin kahramanları, bugünün nesilleri olarak, onların emanetini en güzel şekilde taşımak, onların mücadelesini unutmamak ve gelecek kuşaklara bu büyük fedakarlığı anlatmak sorumluluğunu taşıyoruz. Şehitlerimizin torunları olarak onların aziz hatıralarını yaşatmak ve yüksek şuurla geleceğe taşımak adına, Alaiye Şehitliği'nde düzenlenen anma törenleriyle, gönüllerimizi bir kez daha şehitlerimize açacağız. Bu topraklarda bin yıldır süregelen birikimimizin temel taşlarından olan şehitlerimiz, bizlere güç ve azim vermektedir. Unutmayalım ki tarihini bilmeyen geleceğine yön veremez.

“ALAİYE ŞEHİTLERİMİZİ ASLA UNUTMAYACAĞIZ”

Kıymetli Çatalcalılar ve değerli hemşehrilerim şehitlerimizin aziz hatıralarını yaşatmak, onların kahramanlıklarını unutmadan gelecek kuşaklara aktarmak en büyük görevimizdir. Bu vesileyle, Alanya Kent Konseyi olarak, şehitlerimizi anma etkinliklerimizi düzenleyerek, onların adını tarihimize altın harflerle yazmaya devam edeceğiz. Başta Cumhuriyetimizin Kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Balkan Şehitlerimizi, Alaiye Şehitlerimizi, bu vatan için can vermiş tüm şehitlerimizi rahmetle minnetle anıyoruz. Asla unutmayacağız, ruhları şad olsun.

BAŞKAN ÖZCAN BAYRAK MOTİFLİ PLAKET HEDİYE ETTİ

Anma töreni sonunda Alanya Kent Konseyi Başkanı Nurhan Özcan, Çatalca Kaymakamına, Çatalca Belediye Başkanına ve Garnizon Komutanına, Alanya Belediye Başkanı Sn. Adem Murat Yücel adına engelli bireylerin yaptığı filografi sanatından yapılan bayrak motifli plaket hediye etti.