Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Cuma Pazarı’nı ziyaret etti. Başkan Yücel, Cuma pazarında Alanya Sabit, Seyyar Pazarcılar, Manavlar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Hüseyin Gök ile birlikte esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

BAŞKAN YÜCEL: “ESNAFLARIMIZIN VE VATANDAŞLARIMIZIN MUTLU OLMASI BİZLERİ DE MUTLU ETTİ”

Güne Cuma Pazarı esnafını ziyaret ederek başlayan Başkan Yücel, “Alanya Kapalı Otopark, Pazar Alanı, Sinema ve Dijital Kütüphane Projemiz kapsamında hizmete açtığımız Cuma Pazarı alanını ziyaret ettik. Hem esnafların hem de vatandaşlarımızın taleplerini dinledik, hayırlı işler ve bol kazançlar dileklerimizi ilettik. Ziyaretimiz sırasında genel anlamda esnaflarımızın ve vatandaşlarımızın memnun ve mutlu olması bizleri de mutlu etti. Pazarcılar odamız ve esnaflarımızın bizden istediği bazı talepleri de en kısa zamanda yerine getireceğiz.” dedi.