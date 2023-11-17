Son yıllarda spor camiasında büyük popülerlik kazanmış bir egzersiz olan street fitness istasyonları şehrin çeşitli noktalarına yerleştirildi. Gençlerin, her yaştan sporseverlerin açık havada vücut geliştirme hareketlerini yapabilecekleri vücut ağırlığına dayalı hareketlerle kas gücünü, dayanıklılığı ve esnekliği geliştiren bu istasyonlarda eşsiz Alanya manzarası eşliğinde açık alanda sokak antrenmanı yapılabilecek. Alanya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Nazmi Uyar devam eden çalışmalarla ilgili açıklama yaparak, “Street fitness istasyonları hem spor salonu hem de açık hava sevenler için cazip bir seçenek sunmakta olup ilçemiz genelinde yaygınlaştırmak istiyoruz. Bu kapsamda belli bölgelere istasyonlarımızı kurduk. Çalışmalarımız devam ediyor. Şehrimizin her köşesinde street fitness istasyonlarını arttırarak vatandaşlarımızın kolaylıkla fitness sporu yapmasını amaçlıyoruz” dedi.