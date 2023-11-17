Çıplaklı Ortaokulu önünde yer alan aydınlatma direğinin yolun ortasında olması, sürücülere zor anlar yaşatıyor. Veliler ayrıca, bölgedeki bir elektrik panosunun açık kapağının tehlike oluşturduğunuda belirtiliyor. Okulun velileri, bu durumlar nedeniyle yetkililere şikayette bulunarak sorunların acilen çözülmesini talep ediyor.

‘OKUL BÖLGESİNDE KALDIRIMDA YOK’

Veliler, aydınlatma direğinin yolun ortasında olması sebebiyle öğrencilerin güvenli bir şekilde okula gitmekte zorlandıklarını ifade ediyor. Aynı zamanda, elektrik panosunun açık kapağının çocukların oyun alanı olarak kullandığı bu bölgede ciddi bir tehlike oluşturduğu belirtiliyor. Bölge halkı, uzun süredir devam eden bu sorunların çözülmemesi nedeniyle endişe içinde. Okul yönetimi ve veliler, yerel yönetimden ve ilgili kurumlardan bu sorunlara acil çözüm bulunmasını talep ediyor. Ayrıca, okulun çevresindeki kaldırım eksikliği de öğrencilerin güvenli bir şekilde yürüyebilmelerini zorlaştırıyor.