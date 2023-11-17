Depremden etkilenen üniversite öğrencileri ile Türkiye'de üniversite okuyan Filistinlilere devletten destek...

2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılında Yükseköğretim Kurumlarında Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkısı Olarak Alınacak Katkı Payları ve Öğrenim Ücretlerinin Tespitine Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Karara göre 6 Şubat depremleri nedeniyle ailesi veya kendisi olağanüstü hal (OHAL) ilan edilen illerde ikamet eden üniversite öğrencileri ile OHAL bölgesinde örgün öğretimine devam eden öğrencilerden öğrenim ücreti ve katkı payı alınmayacak.

Ayrıca 2023-2024 öğretim yılı için ikinci öğretim ücretini ödemiş öğrencilerin ödediği miktar, yükseköğretim kurumları tarafından iade edilecek.

Filistinli öğrencilerin öğrenim ücreti devlet tarafından karşılanacak

Söz konusu karara göre ayrıca 2023-2024 öğretim yılı bahar döneminde ailesi veya kendisi Filistin'in Gazze şehrinde ikamet eden ve herhangi bir yüksek öğretim kurumunda eğitimine devam eden önlisans ve lisans öğrencilerinin ödemesi gereken öğrenim ücreti de devlet tarafından karşılanacak.

Resmi Gazete'de yayınlanan karar şu şekilde: