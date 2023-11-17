Dilovası ilçesinde geçirdiği trafik kazasının ardından yoğun bakımda tedavisi devam eden ünlü sunucu Metin Uca hayatını kaybetti. Ünlü televizyon programcısı ve sunucu Metin Uca, geçtiğimiz günlerde Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde geçirdiği kazanın ardından Kartal Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alınmıştı. Yoğun bakımda tedavisi süren Uca saat 01.30 sıralarında hayatını kaybetti.

Uca’nın cenazesi, sabah saatlerinde Kartal Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden, incelenmek üzere Yenibosna Adli Tıp Kurumu morguna getirildi.

MENEJERİ DUYURDU

Metin Uca’nın menajeri Kübra Kalem Baykara acı haberi duyurdu. Baykara sosyal medya hesabından “Metin Uca’mızı kaybettik kalbimiz acıyor.” paylaşımını yaptı.

ENTÜBE EDİLMİŞTİ

Geçen günlerde rahatsızlanıp kaza geçirdikten sonra boyun şah damarlarının tıkalı olduğu ortaya çıkan ve yoğun bakımda tedavisi devam eden Metin Uca'nın dün entübe edildiği açıklanmıştı.

Uca'nın menajerinin dün yaptığı açıklama şöyle:

“Daha önce güzel haber vermiştim, sevgili Metin Uca'nın durumunun iyiye gittiğini, en kısa zamanda taburcu edileceğini, evde ek tedavilerle eski sağlığına kavuşacağını söylemiştim.”

’72 SAATİ ATLATALIM’