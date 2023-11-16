Kuşadası İkiçeşmelik Camii'nde düzenlenen cenaze namazının ardından, Ayşenur Parlak, Yeni Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenazeye, Ayşenur Parlak'ın ailesinin yanı sıra, sosyal medya aracılığyla etkileşimde bulunan sevenleri katıldı.

12 yaşındayken kemik kanserine yakalanan ve ilerleyen yıllarda 2 kez meme kanseri, Lenfoma ve son olarak kolon kanserini yenen sosyal medya fenomeni Ayşenur Parlak'ın eşi Savaş Parlak'a yazdığı son mesaj ortaya çıktı. Ayşenur Parlak'ın eşine söylediği son sözleri ise yürek sızlattı. Ayşenur Parlak, "Hayatımda verdiğim en doğru karardı seni sevmek. Dönüp baktığımda mutlu anılardan başka bir şey hatırlamamak bunun en büyük kanıtı. Doğum günlerinin 13 tanesinde yanında olabildiğime şükretme 13 tanesine daha şahit olmanın hayaliyle iyi ki doğdun benim güzel adamım. Sen benim bu dünyadaki cennetimsin."