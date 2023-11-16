Hacıkerimler Mahalle Muhtarı Ramazan Güvercin 2024 Mart ayındaki seçimlerde aday olmayacağını açıkladı.

Güvercin, “Ben de zirvede bırakıyorum artık. Şu ana kadar benim diyen aday çıkmadı ama yine de zirvede bırakıyorum. Kim aday olursa olsun hiçbir kimseyi desteklemiyorum açık ve net. Aday mı aday değil mi diye stresli günleriniz bitsin artık. Artık kıymetli vaktimi, bundan sonraki hayatımı ailemizin, birliğimizin daim olduğu cam şirketimizi büyütme yolunda devam ettireceğim. 15 yıl babam muhtarlık yaptı. 10 yıl da ben yaptım. Mahallemize ilkleri biz yaşattık. Ama bunca zaman gördüm ki kimse Allah razı olsun, şunu yaptınız, bunu yaptınız demedi. Onun için değersiz insanlara değmez artık. Görevimiz bitinceye kadar yapmamız gereken ne gerekiyorsa devam inşallah” dedi.