Alanya’nın en ücra köşelerine kadar aynı standartta hizmet götüren Alanya Belediyesi, en uzak mahallelerden birisi olan Başköy Mahallesi’nde yol ve altyapı çalışması başlattı. Çalışmalara nezaret eden Başköy Muhtarı Kerim Karav, Belediyenin çalışmalarından memnun olduklarını belirterek, “Mahallemizde yaklaşık 50 yıldır açılmayı bekleyen bir yolumuz var. Yolun açılması için önce yol güzergâhı üzerinde bulunun dere ve yağmur suyu geçişlerinde drenaj yapılması gerekiyordu. Başkanımız Adem Murat Yücel, ekip ve büz gönderdi. Şu an yolun açılması için öncelikli olan büz çalışmasını yapıyoruz. Ardından yol açılacak. Yol güzergâhında 5 ev var ve yol olmadığı için çok zorluk çekiyorlar. Başkanımız Adem Murat Yücel, bu yolun açılması için talimat verdi. Şu an ekipler burada. Kendilerine mahallem adına teşekkür ediyorum” dedi.