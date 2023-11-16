Alanya’nın Gümüşkavak Mahallesi Kökoluk mevkiinde ikamet eden Ayşe Bilgin (67) yaklaşık 50 yıldır sorun olan ve Mahalle Muhtarı Yücel Sezer vasıtasıyla Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’e ilettiği evinin yol sorunu ivedilikle çözüldü. Hem rahmetli olan engelli eşine uzun süre bakan şimdi ise engelli babasının bakımını üstlenen Ayşe Bilgin, evinin yapılan ulaşım yolu için Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’i ziyaret ederek teşekkür etti. Ayşe Bilgin’e Başkan Yücel’i ziyaretinde oğlu ve gelini Ahmet-Sevgi Bilgin ile Gümüşkavak Mahalle Muhtarı Yücel Sezer eşlik etti.

200 METRE BETON YOL VE İSTİNAT DUVARI YAPILDI

Ayşe Bilgin’in talebi üzerine Alanya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler harekete geçerek önce genişletme ve altyapı çalışmasını tamamladı. Ardından 200 metre uzunluğundaki yolda istinat duvarı ve beton yol uygulaması yaparak Ayşe Bilgin’in talebini dört dörtlük tamamlayarak hizmete sundu.



BAŞKAN YÜCEL’E TEŞEKKÜR PLAKETİ

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’i makamında ziyaret eden Ayşe Bilgin ve ailesi teşekkürlerini iletirken bir de üzerinde ‘Hizmetin Yolu Adem Başkanın Yolu’ yazısı bulunan plaket takdim etti.



BAŞKAN YÜCEL: “AYŞE TEYZEMİN ZİYARETİ BİZLERİ ÇOK MUTLU ETTİ”

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, ziyaretten büyük memnuniyet duyduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı; “Vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda Alanya’mızın dört bir yanında hizmetlerimizi sürdürüyoruz. Bugün de Ayşe teyzemiz ziyaretiyle bizleri ziyadesiyle mutlu etti. Talebi bizlere geldiğinde ekiplerimizin vasıtasıyla ivedilikle hizmeti kendisine ulaştırdık. Ayşe teyzemin ellerinden öpüyor, nazik ziyareti ve anlamlı hediyesi için çok teşekkür ediyorum.”