Alanya Belediyesi ilçedeki mahalle yollarında yoğun çalışmalarını sürdürüyor. Yaklaşan kış mevsimi öncesi, alt yapısı bozulan yol ve caddelerde bakım onarım, asfalt yenileme ve yama çalışmaları gerçekleştiriliyor. Çalışmalar kapsamında Oba Mahallesi’nde elektrik altyapısı nedeniyle bozulan caddelerde bakım, onarım ve yama çalışması devam ediyor.

Bakım onarım kapsamındaki asfalt yama çalışmalarının kapsamlı bir asfalt çalışması olduğunu belirten Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, “Alanya’da çok geniş bir coğrafyada hizmet veriyoruz. Doğal olarak sürekli yenilenen ve yerleşim alanlarının sürekli arttığı bir ilçede yaşıyoruz. Dolaysıyla bozulan ve bakım yapılan yollar oldukça geniş bir alana yayılıyor. Ama düzenli ekiplerimiz ile Allah’ın izniyle her noktaya yetişiyoruz.” dedi.