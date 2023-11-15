CBS Günü Etkinliği ‘Afetlere Dirençli Bir Toplumda Coğrafi Bilgi Sistemlerinin Rolü ve Önemi’ Konferansı Alanya Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Programa Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan, Alanya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mesut Güner, Alanya İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Hüseyin Direk, Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Genel Başkanı Ali İpek, Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, TÜBİTAK Marmara Deprem Araştırma Merkezi Başkanı, İTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Burcu Özsoy, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Rafet Kayış Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mustafa Ümit Gümüşay, Akdeniz Üniversitesi Fen Fakültesi Uzay Bilimleri ve Teknoloji Bölümü Uzaktan Algılama Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Nusret Demir, Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Okan Hançer, Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Antalya Şube 2. Başkanı Serter Kocababa, Alanya Belediye Başkan Yardımcısı ve Harita Kadastro Odası Alanya Temsilcisi Abdullah Akbaş, Harita Kadastro Odası Antalya Şube CBS Komisyon Başkanı Mehmet Doğan, Alanya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Eray Erdem, Alanya Turizm İşletmeciler Derneği Başkanı Burhan Sili ve çok sayıda akademisyen ile vatandaş katıldı.

BAŞKAN YÜCEL: BİLGİ GÜÇTÜR

Program, Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Genel Başkanı Ali İpek ve Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan’ın konuşmaları ile başladı. Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel ise konuşmasında, “Çağımız bilgi çağı. Bilgi güçtür. Günümüzde bilgiyi üreten, doğru kullanan ve bilgiye hakim olabilen toplumlar bilim ve teknolojide başta olmak üzere her alanda ilerleme kaydederek her konuda öne geçmektedir. Bilgiyi kullanan toplumların, dünyanın geri kalan kısmını nasıl yönettiklerini hep beraber görüyoruz. Bilgi, doğru insanların elinde insanlığın hayrına kullanılırken, kötülerin eline geçince günümüzde kan ve gözyaşı eksik olmuyor.” dedi.

BAŞKAN YÜCEL: KENT BİLGİ VE KURUMSAL ARŞİV SİSTEMİMİZİ KURDUK

Başkan Yücel, “Alanya Belediyesi olarak bilgi ve teknolojiyi önemsiyoruz. Çağın gerektirdiği tüm yenilikleri takip ederek, güncel bilgi ve teknolojilerden faydalanarak hizmetlerimizin kalitesini arttırmak için çalışıyoruz. Alanya Belediyesi Kent Bilgi Sistemi Türkiye’nin Coğrafi Bilgi Sistemlerine ön ayak olmuş ve bu sistemlere öncülük etmiştir. Vatandaşlarımız, acil ihtiyaç duyduğu tüm bilgi ve görüntülere kent bilgi sistemimiz, mobil uygulamalarımız ve şehir merkezindeki 600’ü aşkın mobese kamera sistemi üzerinden ulaşmaktadır. Ayrıca bilginin korunması ve gelecek nesillere aktarılabilmesi için Alanya Belediyesi Kurumsal Arşiv Sistemimizi kurduk. Belediyelerin birleşmesiyle birlikte kapanan belediyelerden bize gelen yapı kayıt bilgileri, imar bilgileri gibi tüm evrakları sistemimize kaydettik. Şu ana kadar 16 milyon evrakı dijital olarak arşivimize kaydederek resmi bilgi ve belgeleri koruma altına aldık. Tüm birim ve kurumlar, kendi bilgisayarlarından arşiv sistemimize girerek yıllar öncesine ait bilgilere bir tuşla ulaşabilmektedir.” ifadelerini kullandı.

BAŞKAN YÜCEL: BİLİME, TEKNOLOJİYE UYGUN DEPREME DAYANIKLI BİNALAR ÜRETECEĞİ

Başkan Yücel konuşmasını, “Alanya Belediyesi olarak kentsel dönüşümün çok önemli olduğunun farkındayız. Bu nedenle şehrimizin en eski yerleşim yerlerinden olan Cumhuriyet Mahallemizde Kentsel Dönüşüm Projemizi başlattık. Riskli alan ilan edilen 37 hektarlık alanda bilime, teknolojiye uygun depreme dayanıklı binalar üreteceğiz. Aramızda ülkemizin önde gelen bilim insanları var. Alanya’mızda çok kıymetli hocalarımızı ağırlamaktan onur ve gurur duydum. Bu önemli seminerimize katılımları için değerli hocalarımıza çok teşekkür ediyorum.” şeklinde sonlandırdı.

KAYMAKAM ÜRKMEZER: COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİNİN NE KADAR ÖNEMLİ OLDUĞUNU GÖRÜYORUZ

Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer ise konuşmasında, “Bizler Coğrafi Bilgi Sisteminin sadece kullanıcısı değil aynı zamanda paydaşıyız. Her hareketimizle bu sisteme katkıda bulunuyoruz. Bizlerde İçişleri Bakanlığı olarak Uyuşturucu ile mücadelede suç ve terörle mücadelede bu haritalandırma tekniklerini mutlaka kullanıyoruz ve tedbirlerimizi alıyoruz. Afet öncesi hazırlıklı bir toplum olmalıyız. 6 Şubat depremlerini yaşadık ama bundan 2 yıl önce Manavgat ve Alanya’mızda yangın afeti meydana geldi. Bundan 1 ay önce ise ilçemizde Dimçayı bölgesinde bir yangın meydana geldi. Bu yangında Tarım ve Orman Bakanımız, Valimiz ve bizler yangın yönetim biriminin içine girdiğimizde haritalandırmalar sayesinde yangının nerelere yayıldığını, hangi bölgeye ekip ve helikopter desteği sağlanacağı konularını belirledik ve yangının büyümesine engel olarak söndürdük. Bu tür olaylarda ve hayatımızın her noktasına Coğrafi Bilgi Sisteminin ne kadar önemli olduğunu görüyoruz.” ifadelerine yer verdi.

BAŞKAN YÜCEL’E TEŞEKKÜR PLAKETİ

Protokol konuşmalarının ardından katılımcılara ve etkinliğe destek veren kurumlara teşekkür plaketi takdim edildi. Programa ev sahipliği yapan Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’e plaketini Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Genel Başkanı Ali İpek takdim etti.

PROGRAM İKİ OTURUM ŞEKLİNDE GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Alanya Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen program da ilk olarak Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener; Geçmişten Günümüze Türkiye’nin Deprem, Tsunami Potansiyeli ve Coğrafi Bilgi Sistemlerinin Katkısı başlıklı sunumu yer aldı. Özener’in ardından TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi Başkanı ve TÜBİTAK Kutup Araştırmaları Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Burcu Özsoy; Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Kutuplar ve Türkiye konusunu davetlilere aktardı. Esri Türkiye Yerel Yönetimler Sektör Lideri Deniz Köfter ve Teknik Çözümler Satış Yöneticisi Serhat Kaya’nın sunumlarının ardından programın ilk oturumu tamamlandı ve Alanya Kültür Merkezi önünde Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Antalya Şubesi Piri Reis Haritaları Sergisi açılışı gerçekleştirildi.

Programın ikinci oturumu İş Geliştirme Uzmanı ve Harita Mühendisi Ramazan Civelek’in Coğrafi Bilgi Sistemleri Alanında NETCAD Çözümleri sunumu ile başladı. ALKÜ Refet Kayış Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mustafa Ümit Gümüşay da Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi’nde Coğrafi Bilgi Sistemi Çalışmaları hakkında değerli bilgiler aktardı. Son olarak ise Akdeniz Üniversitesi Fen Fakültesi Uzay Bilimleri ve Teknolojileri Bölümü Uzaktan Algılama Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nusret Demir, Doğal Kaynaklı Afetlerde Mekansal Veri ve Antalya’ya bakış sunumunu gerçekleştirdi.