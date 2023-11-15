Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in kullandığı saatlerin toplam fiyatı dudak uçuklattı. Sosyal medya platformu olan X’te yapılan bir paylaşımda Başkan Böcek’in saat koleksiyonu ile ilgili ilginç bir iddia ortaya atıldı. İddiaya göre Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek’in kullandığı kol saatlerinin toplam fiyatının duyanlar şok oldu. Ankara Kuşu isimli kullanıcının yaptığı paylaşımda Böcek’in saat koleksiyonunun 50 Milyon TL olduğu iddia edildi.
“Başkan Böcek’in 50 Milyon TL’lik Saat Koleksiyonu Var İddiası”
Sosyal medyada Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek hakkında şaşırtıcı bir iddia gündem oldu. Başkan Böcek’in kullandığı kol saatlerinin toplam fiyatının 50 milyon TL olduğu iddia edildi.
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