Yapılan değişikliğin en önemli kısmını, binlerce pansiyona yangın belgesi alma, odalara yangın detektörü koyma ve mutfak kriterleri getirilmesi oluşturuyor. Yönetmeliğin 18. maddesinde yapılan değişiklikle odalarda duman detektörü bulundurma zorunluluğu getirildi. Yangın önlemlerinin yeterli olduğuna dair ilgili kurumdan uygunluk yazısı alarak 31 Aralık 2023 tarihine kadar Kültür ve Turizm Bakanlığına ulaştırmak zorunda.

Öte yandan 24. maddenin ikinci fıkrasında yapılan değişiklikle “10 oda ve üzeri kapasiteye sahip pansiyonlarda; oturma, yemek ve kahvaltı ihtiyacını karşılayabilecek alan ve yemek ihtiyacının işletme tarafından karşılanmaması durumunda, yemek ihtiyacını karşılayabilecek basit mutfak düzenlemesi bulunur” ifadelerine yer verildi.

‘TESİSLERİMİZ STANDART ÜZERİNE ÇIKACAK’



Hüseyin Değirmenci konu hakkında, “Sürdürülebilir Turizm Belgesi’ni 31 Aralık 2023 tarihine kadar bütün basit konaklama tesisleri bu belgeyi almak zorunda, bunun içinde 14 maddelik birinci aşama var. Bu 14 madde de birinci aşamayı gerçekleştirmek zorunda, bahsettiğimiz yangına karşı önlemler de bu maddeler içinde. Bu aşamayı gerçekleştirdikten sonra da basit konaklama tesisi olan otel, apart ve pansiyonlarımız sürdürülebilir turizm belgesini alacaklar. İşte bu 31 Aralık 2023 tarihinde sona erecek, 1 Ocak 2024 tarihinde de geçerli olacak. Sürdürülebilir turizm belgesi tüm dünya da geçerli bir belgedir bu belge tabi ki bizim tesislerimizi standartlarımız üzerine çıkarmış olacak. Güvenli bir turizm için de imkan sağlamış olacak. Bu her işletme ve tesis için bu belgelerin faydasını zamanla göreceğiz” dedi.