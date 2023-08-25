2023 yılının ilk 7 ayında toplam 30 milyon 93 bin ziyaretçi ağırlayan Türkiye, rekor yıl olan 2019'u da geride bırakarak, tüm zamanların ziyaretçi rekorunu kırdı. Kültür ve Turizm Bakanlığı temmuz ayında ve yılın ilk 7 ayında Türkiye’ye gelen ziyaretçi verilerini açıkladı.



Temmuz’da 7,1 milyon yabancı ziyaretçi

Temmuz ayında Türkiye’ye gelen yabancı ziyaretçi sayısı bir önceki yıla kıyasla yüzde 7,25 artarak 7 milyon 148 bin olarak gerçekleşti.

Temmuz ayında en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında Almanya yüzde 2.12 azalış ve 941 bin kişi ile birinci, Rusya Federasyonu yüzde 19.31 artış ve 884 bin kişi ile ikinci, İngiltere (Birleşik Krallık) yüzde 5.21 artış ve 574 bin kişi ile üçüncü sırada yer aldı. İngiltere’yi Polonya ve Bulgaristan takip etti.



7 ayda 30 milyonu aştı

Yılın ilk 7 ayında Türkiye’ye gelen ziyaretçi sayısı ise bir önceki yılı aynı dönemine kıyasla yüzde 16,22 oranında artarak 30 milyon 93 bine ulaştı. Bu dönemde ülkeye gelen ziyaretçilerin 26 milyon 766 bini yabancılar oluştu. Yurt dışı ikametli vatandaş sayılarının Ocak-Haziran dönemi açıklanan 3 milyon 327 bin kişi olan verileri de toplam ziyaretçi rakamlarına yansıdı.



Lider Rusya

Türkiye’ye ilk 7 ayda en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında yine bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 59.22 artış ve 3 milyon 498 bin kişi ile Rusya Federasyonu birinci sırada yer aldı. Onu yüzde 7,32 artış ve 3 milyon 211 bin kişi ile Almanya, yüzde 14 artış ve 2 milyon 63 bin ile İngiltere takip etti. Listede Bulgaristan dördüncü, İran ise beşinci sırada yer aldı.