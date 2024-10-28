Alanya'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 101. yılı kutlamaları, Alanya Atatürk Meydanı'nda gerçekleştirilen çelenk sunma töreniyle başladı. Törene Alanya Kaymakamı Dr. Fatih Ürkmezer, Garnizon Komutanı Piyade Albay Önder Kılık, Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, Alanya Cumhuriyet Başsavcısı Celal Tekin ve diğer protokol üyeleri katıldı.

Kaymakam Ürkmezer, törende vatandaşları selamlayarak Cumhuriyet Bayramlarını kutladı. Ardından, Cumhuriyetimizin 101. yılı anısına Atatürk Anıtı’na Kaymakamlık Çelengi’ni sundu. Bu sunumun ardından Garnizon Komutanlığı ve Belediye Başkanlığı çelenkleri de Atatürk Anıtı'na bırakıldı.

Çelenk sunumunun ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Törenin sonunda Kaymakam Ürkmezer, protokol eşliğinde Alanya Milli Eğitim Müdürlüğü Türkler Güzel Sanatlar Lisesi tarafından oluşturulan Atatürk ve Cumhuriyet sergisini ziyaret etti.

Kutlamalar, Alanya halkı arasında büyük bir coşkuyla karşılanırken, Cumhuriyet'in değerleri bir kez daha vurgulandı.