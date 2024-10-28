Alanya, Cumhuriyetin 101. yıl dönümünü büyük bir coşkuyla karşılamaya hazırlanıyor. 28 ve 29 Ekim tarihlerinde düzenlenecek etkinlikler, şehirde milli birlik ve beraberlik duygusunu pekiştirecek.

Kutlamaların ilki, 28 Ekim Pazartesi günü saat 13.00'te Hükümet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'nda gerçekleşecek. Törende saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Atatürk'e çelenk sunulacak.

29 Ekim Salı günü ise kutlamalar daha da coşkulu bir şekilde devam edecek. Sabah saatlerinde kaymakamlık makamında tebriklerin kabul edilmesinin ardından etkinlikler, iskeledeki Şelale Meydanı'na taşınacak. Saat 10.00'da başlayacak olan törende, Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer, Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik ve Alanya Garnizon Komutanı Piyade Albay Hakan Dinçer, halkı Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kutlayacak.

Törende saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Kaymakam'ın konuşması, ödül töreni, şiir dinletileri ve çeşitli gösteriler yer alacak. Ayrıca, tören geçişi ile kutlamalar görkemli bir şekilde sona erecek.

29 Ekim Akşamı Oğuzhan Koç İle Renklenecek

Alanya Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında özel bir etkinlik düzenliyor. Ünlü sanatçı Oğuzhan Koç, Alanya halkına coşkulu bir konser verecek. Etkinlik, Cumhuriyet Bayramı'nın anlam ve önemini kutlamak amacıyla gerçekleşecek. Tüm Alanya halkı davetlidir.

Alanya halkının katılımıyla gerçekleşecek bu etkinliklerin, Cumhuriyetimizin değerlerini ve kazanımlarını bir kez daha ön plana çıkaracağı belirtiliyor.