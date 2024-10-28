Alanyalı Üreticiler Dikkat! Alanya Hali'nde Yeni Açılış Saati Uygulamasına Geçildi Alanyalı Üreticiler Dikkat! Alanya Hali'nde Yeni Açılış Saati Uygulamasına Geçildi

Alanya, Cumhuriyetin 101. yıl dönümünü büyük bir coşkuyla karşılamaya hazırlanıyor. 28 ve 29 Ekim tarihlerinde düzenlenecek etkinlikler, şehirde milli birlik ve beraberlik duygusunu pekiştirecek.

Kutlamaların ilki, 28 Ekim Pazartesi günü saat 13.00'te Hükümet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'nda gerçekleşecek. Törende saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Atatürk'e çelenk sunulacak.

29 Ekim Salı günü ise kutlamalar daha da coşkulu bir şekilde devam edecek. Sabah saatlerinde kaymakamlık makamında tebriklerin kabul edilmesinin ardından etkinlikler, iskeledeki Şelale Meydanı'na taşınacak. Saat 10.00'da başlayacak olan törende, Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer, Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik ve Alanya Garnizon Komutanı Piyade Albay Hakan Dinçer, halkı Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kutlayacak.

Bir şunu diyen bir yazı '101. 101.Yıl Yıl い法 KE92_ EKM CUMHURİYET BAYRAMI LAMA KUTLAMA ETKİNLİKLERİ Çelenk Sunma Töreni 28 Ekim 2024 Pazartesi 13:00 ες Tebriklerin Kabulü 29 Ekim 2024 Salı ALANA ИAKAИΙи 09:15-09:30 Alanya Atatürk Απ Kay ymakamlık Makamında Tebriklerin Kabulü Kutlama Pregramı Alanya Kaymakamı Dr. Fatih Jrkmezer'in Garnizon Komutanı ve Alanya Belediye Başkanı ile birlikte Halkın Bayramını kutlaması Saygı Duruşu ve İstiklal Marşımızın okunması Alanya Kaymakamı Dr. Fatih Şiirler okunması Yarışmalarda dereceve giren öğrencilerin ödüllendirilmesi Jrkmezer'in 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı konuşması Gösteriler Tören Geçişi 29 Ekim 2024 Salı 10:00 Rıhtım Şelale Önü Tüm Vatandaşlarımız Davetlidir!' görseli olabilir

Törende saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Kaymakam'ın konuşması, ödül töreni, şiir dinletileri ve çeşitli gösteriler yer alacak. Ayrıca, tören geçişi ile kutlamalar görkemli bir şekilde sona erecek.

29 Ekim Akşamı Oğuzhan Koç İle Renklenecek

Alanya Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında özel bir etkinlik düzenliyor. Ünlü sanatçı Oğuzhan Koç, Alanya halkına coşkulu bir konser verecek. Etkinlik, Cumhuriyet Bayramı'nın anlam ve önemini kutlamak amacıyla gerçekleşecek. Tüm Alanya halkı davetlidir.

Alanya halkının katılımıyla gerçekleşecek bu etkinliklerin, Cumhuriyetimizin değerlerini ve kazanımlarını bir kez daha ön plana çıkaracağı belirtiliyor.

Bir 1 kişi ve şunu diyen bir yazı '29 EKIM CUMHURİYET BAYRAMI Katlu Dlaun 29 Ekim 2024 Salı OĞUZHAN KOÇ 18.00 / Meşale Taşıma Seremonisi 18.30 / Atatürk Anıtı Meydanı Toplanma 19.00 / Fener Alayı Yürüyüşü (Alanya Kent Konseyi Desteğiyle) 20.30 / Çağdaş Sesler Türk Müziği Topluluğu 21.00 / Oğuzhan Koç Konseri @Alanya @ Belediye Binası Arkası TÜM HALKIMIZ DAVETLİDİR OSMAN TARIK OZCELİK BELEDİYE BASKANI ALANYA KONSEYİ' görseli olabilir

Kaynak: Haber Merkezi