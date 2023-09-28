MHP Alanya İlçe Başkanı Mustafa Sünbül ile AK Parti Alanya İlçe Başkanı Mehmet Şarani Tavlı'dan gece buluşması. Dikkat çeken buluşmanın ardından bir paylaşımda bulunan ikili görüşmeden sonra sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Paylaşımda, "Cumhur ittifakı ortağımız Ak Parti Alanya İlçe Başkanı Mehmet Şarani Tavlı ile bir araya gelerek hasbihal ettik." ifadelerine yer verdi. İkilini ne konunda buluştuğu ve ne üzerine sohbet ettiği merak konusu oldu.