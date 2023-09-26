CHP Alanya İlçe Başkanlığına yeni seçilen Bülent Kandemir ve Yönetim Kurulu Alanya Kaymakamı Dr. Fatih Ürkmezer’i makamında ziyaret etti. Ziyaretleri için CHP İlçe Teşkilatına teşekkür eden Kaymakam Ürkmezer Başkan Bülent Kandemir’e hayırlı olsun diyerek yeni görevinde başarılar diledi.