AK Parti binasında gerçekleşen ziyarette AGC Başkanı Coşkun, Tavlı ve ekibine görevlerinden dolayı kutladı. Üzerinde AGC logosu bulunan ve Tavlı’nın ismine hazırlanan kalem hediye eden Coşkun ‘Güzel kararlara imza atmanızı dileriz.’ dedi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Tavlı, sürece ilişkin de bilgeler verdi. İlçe Yönetim Kurulu listesinin hazır olduğunu ve İl Yönetimine sunulduğunu kaydeden AK Parti İlçe Başkanı ‘Alanya’nın listesi hazır. Ancak diğer ilçelerle birlikte imzaya alınacağı için bekliyoruz. Ancak biz görevimizin başındayız ve çalışmaya devam ediyoruz.’ dedi.

Ziyaret toplu fotoğraf çekimi ile son buldu.