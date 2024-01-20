Cumhur İttifakı Alanya'da buluştu. Birlik ve beraberlik mesajının verildiği Cumhur İttifakı İstişare Toplantınsından sonra bir paylaşımda bulunan Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, "Sayın Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu, Sayın Vekilimiz Dr. Tuba Vural Çokal, Sayın Vekilimiz ve MYK Üyemiz Abdurrahman Başkan, Sayın Vekilimiz Kemal Çelik, Sayın MYK Üyemiz Hüseyin Yıldız, Sayın MKYK Üyemiz Kuddusi Müftüoğlu, Sayın il ve ilçe başkanlarımız Cumhur İttifakı’nın değerli paydaşları, yol ve dava arkadaşlarımızla Cumhur İttifakı İstişare Toplantımızda bir araya geldik. Alanya’mız için Antalya’mız için Cumhur İttifakı ruhu ile bir olacağız, birlikte başaracağız! Cumhur İttifakı’na gönül veren, AK Parti ve teşkilatımızın her kademesinde görev yapan herkese gösterdikleri teveccüh için şükranlarımı sunarım. Bu akşam da göstermiştir ki; bu ruh ve heyecan bizde oldukça yine başaracağız, yeniden başaracağız! Birliğimiz, dirliğimiz daim olsun." dedi.