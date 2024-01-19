AK Parti Konaklı Mahalle Başkanı Emre Uyar, Konaklı Kültür Merkezi’nde Alanya Batı Bölgesi Birlik Beraberlik Yemeği düzenledi. Programa Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, MHP MYK Üyesi Hüseyin Yıldız, MHP Alanya İlçe Başkanı Mustafa Sünbül, AK Parti Alanya İlçe Başkan Vekili Alaaddin Işık, Alanya Ülkü Ocakları Başkanı Abdülhadi Yüksel, bölge muhtarları, oda ve STK temsilcileri ile binlerce vatandaş katıldı.



BAŞKAN YÜCEL HAVAİ FİŞEK VE MEŞALELERDE KARŞILANDI

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, havai fişekler ve meşaleler ile büyük bir coşkuyla karşılandı. Başkan Yücel gençlere bu güzel sürprizleri için teşekkür etti. Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren AK Parti Konaklı Mahalle Başkanı Emre Uyar bölge halkının birlik ve beraberlik içerisinde olması için böyle bir etkinlik düzenlediklerini belirterek, kendilerine destek olan Cumhur İttifakı İlçe Başkanları ve Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’e teşekkür etti.



Konuşmasına, Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak açıklanan Hakan Tütüncü’yü tebrik ederek başlayan MHP Alanya İlçe Başkanı Mustafa Sünbül de AK Parti ve MHP teşkilatlarının Cumhur İttifakı ruhu ile hep birlikte yerel seçimlerine hazırlandıklarını ve hem Alanya hem de Antalya’da Cumhur İttifakını zafere taşıyacaklarını belirtti.





BAŞKAN YÜCEL’DEN HAKAN TÜTÜNCÜ’YE TEBRİK

Sünbül’ün ardından konuşan Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, “Hamdolsun ki yine karşınızda, İslam coğrafyasının umudu Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Türk Dünyası’nın hamisi Sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli’nin Cumhur İttifakı Adayı olarak, Alanya Belediye Başkanı olarak karşınızdayım.” diyerek konuşmasına başladı. Başkan Yücel, “Yine güzel günlerden, heyecanlı günlerden birisi. Antalya Büyükşehir Belediyesi Cumhur İttifakımızın Başkan Adayı Hakan Tütüncü kardeşimiz ile birlikte yol yürüyeceğiz. Ona da şimdiden çıkmış olduğu bu kutlu yolda başarılar diliyorum.” dedi.



BAŞKAN YÜCEL: “BİZ BU ŞEHRE HİZMET ETMEKTEN SON DERECE GURURLUYUZ”

Başkan Yücel konuşmasında, “Bu dönem içerisinde Cumhur İttifakı olarak verdiğimiz sözleri bir bir hepsini fazlasıyla yaptık. Hep birlikte çalıştık, kazanan Alanya’mız oldu, kazanan Alanya’mızda yaşayan vatandaşlarımız oldu. Alanya bizim en değerlimizdir. Alanya Osmanlı’ya liman şehirliği yapmış Selçuklu’ya başkentlik yapmış, ülkemizin turizme ilk açılan penceresi olmuş bir şehirdir. Biz bu şehre hizmet etmekten son derece gururluyuz.” ifadelerini kullandı.





BAŞKAN YÜCEL: “BİR DÖNEM DAHA SİZLERLE BİRLİKTE ALANYA’NIN YÖNETİMİNE TALİP OLDUK”

10 yıllık görev süresince hayata geçirilen projelerle ilgili kısa bir bilgilendirme yapan Başkan Yücel, “Benim Alanya’nın en çok sevdiğim yönü, dünüyle bugünüyle, kültürüyle sanatıyla, eğitimiyle ve her şeyi ile değerlerini korumasıdır. Bizlerin de yerel yöneticiler olarak dünü bilerek, bugünü yaşayarak ve bugün yaşadıklarımızı yarına aktarmak için hep mücadele ettik hep de çalıştık. 2014’te göreve geldiğimizde biliyorsunuz Büyükşehir Yasası uygulandı. 16 belde belediyesi, 68 köyün ve 84 yaylamızın birleşmesi ile eski Alanya’nın coğrafyası 56 kat büyüdü. Doğudan batıya, kuzeyden güneye, yerlisiyle yabancısıyla, köylüsüyle kentlisiyle ayırt etmeden, ayrıştırmadan herkesin en mutlu, en huzurlu en konforlu olacağı bir Alanya için çok iyi bir kurumsallaşma ve yapılanma ile çalıştık. Bu memlekette adamı olanların değil, hak edenin işini yaparak bugünlere geldik. Hamdolsun ki bu 10 yılın sonunda yine Cumhur İttifakı olarak büyüklerimizin bize göstermiş olduğu teveccühü ile hep birlikte yine bir dönem daha sizlerle birlikte Alanya’nın yönetimine talip olduk.” dedi.



BAŞKAN YÜCEL: KARARLIYIZ, CANLA BAŞLA ÇALIŞACAĞIZ, YİNE KAZANAN ALANYA OLACAK

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel konuşmasını; “Alanya Belediyesi geldiğimiz noktada çok iyi bir yapılanma içinde. Belediyemiz ekonomisini güçlendirdi, araç gerecini güçlendirdi, kalifiyeli personelini güçlendirdi ve her noktaya ulaşır hale geldi. Alanya bu şekilde değerine değer kattı. Bu şehirde güzellikler var huzur var, güven var, barış var. Biz bu aldığımız emaneti en güzel şekilde yarınlara taşımak için mücadele ediyoruz. Bu güzel programı düzenleyen başta Emre kardeşimiz olmak üzere emeği geçen herkese ve siz değerli vatandaşlarımıza bizleri yalnız bırakmadığınız için teşekkür ediyorum. Hizmetlerimize devam edecek, bu hizmetleri şehrin en ücra köşesine kadar götüreceğiz. Biz kararlıyız, canla başla çalışacağız, yine kazanan Alanya olacak.” şeklinde tamamladı.

Başkan Yücel’in ardından MHP MYK Üyesi Hüseyin Yıldız bir konuşma gerçekleştirerek, Antalya’nın 19 ilçesinde Cumhur İttifakını zafere taşıyacaklarını belirtti ve Başkan Yücel’e çıktığı bu kutlu yolda başarılar diledi. Program organizasyon komitesi ile protokol üyelerinin fotoğraf çekimi ile sona erdi.