Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Alanya Belediye Başkan Adayı Osman Tarık Özçelik, engelli bireyler ve aileleriyle yapılan toplantıya emekli öğretmen olan eşi Canan Özçelik ve avukat – iş insanı kızı Gamze Özçelik Karabacak ile birlikte katıldı. Canan Özçelik toplantının katılımcıları arasında bulunan çok sayıda öğrencisi ile kucaklaştı.

Alanya Belediye Başkan Adayı Osman Tarık Özçelik konuşmasına toplantının organize edilmesine katkı sağlayan Patika Derneği ve Engelsiz Yaşamevi Derneği yöneticilerine teşekkür ederek başladı. Özçelik, ‘Alanyalı hemşehrilerimiz ile buluşmalara engelli bireylerimiz ve aileleriyle başlamayı bilerek ve isteyerek planladık. Yaşadığınız sorunları ve taleplerinizi bizzat sizlerden duymak istedik. Anayasamızın eşitlik ilkesine sıkı sıkıya bağlı bir kişi olarak engelli bireylerimizin vatandaşlık haklarına hiçbir kısıtlama ve engelle karşılaşmadan ulaşmalarının en doğal hakları olduğunu düşünüyorum’ dedi.

YAŞADIKLARI SORUNLARI ANLATTILAR

Toplantıda engelli bireyler ve yakınları yaşadıkları sorunları anlattılar. Engelli bireylerin aileleri, ‘Engelli çocuklarımızın takibine ilişkin bir sistematik yok, engelli bireylerimizi sadece yakınları biliyor. Engelli bireylerin eğitimine ve yeteneklerine ilişkin sistemli bir kayıt ve takip sistemi yok, engelli aileleri çocuklarını eğitebilmek okul için eğitimci arıyorlar. Engelli ailelerin çocuklarını geçici süreler için bırakabilecekleri güvenli yaşam merkezlerine ihtiyacı var. Bireylerin sosyalleşebileceği merkezler, lokaller yok, tek başlarına toplu ulaşım araçlarından yararlanmaları neredeyse imkansız. Engelli bireylerin ve ailelerinin sorunları için müracaat edecekleri bir muhatap, yeteneklerini keşfederek, spor, sanat, bilim gibi yetenekli oldukları alanlarda gelişmelerini sağlayacak bir gelişim danışmanlığı uygulaması yok. Engelli istihdamına yönelik hiçbir çaba yok” şeklinde görüş ve önerilerini belirttiler. Bir engelli yakınının, “Ben 6 aydır biyopsi sonucumu almaya dahi gidemedim, ben öldükten sonra çocuğum ne olacak?” şeklindeki konuşması ise katılımcıların duygulanmasına neden oldu.

‘SORUNLARI PROJELENDİRECEĞİZ’

Alanya Belediye Başkan Adayı Osman Tarık Özçelik, “Burada dile getirilen her konuyu arkadaşlarım not ettiler, bizzat her birisinin takipçisi olacağım. Ancak, size ilk sözüm şu olacak: İnşallah Belediye Başkanı olduktan sonra, ilk 3 ay içerisinde bu toplantıyı tekrar yapacağız, dile getirilen sorunları projelendireceğiz ve 2 yıl içerisinde bu sorunların yarısını çözeceğiz. Kalan yarısını da çok uzak olmayan bir takvimde sonuçlandıracağız.” dedi. Özçelik’in bu sözleri toplantıya katılanlarda sevinç gösterisine neden oldu