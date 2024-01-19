Olay, Alanya'nın Kızlarpınarı Mahallesi Uluiş Camii’nde meydana geldi. Bir süredir cami bahçesinde yaşayan henüz ismi öğrenilemeyen bimekan şahıs, abdesthanenin yan tarafından yerde hareketsiz şekilde yatarken vatandaşlar tarafından görüldü. Vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye ambulans ve polis sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Savcı ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından şahsın cansız bedeni Alanya Belediye Morgu’na götürüldü. Şahsın kalp krizinden öldüğü değerlendiriliyor.